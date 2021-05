Ignazio Moser rasato a zero. Cecilia Rodriguez: “Sono scioccata”. Il concorrente si sacrifica al posto di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi

È accaduto di tutto nella 20esima puntata dell‘Isola dei Famosi, con il primo finalista (Andrea Cerioli) che si è rifiutato sacrificarsi per i suoi compagni di avventura. L’ex tronista doveva “semplicemente” farsi rasare barba e capelli per permettere agli altri concorrenti (ma anche lui) di mangiare per una settimana spaghetti a pranzo.

Tuttavia, il primo finalista si è rifiutato categoricamente, dicendo di non aver mai portato i capelli rasati e di non sentirsi a suo agio essendo già provato dalla magrezza. Un rifiuto categorico, che ha suscitato la perplessità degli altri concorrenti. A quel punto si è offerto Ignazio Moser, che dopo un breve conciliabolo con i compagni di viaggio e dopo il consenso della fidanzata Cecilia Rodriguez ha accettato di “sacrificarsi”. La giovane argentina si è detta “scioccata”, infastidita dal “capriccio” di Cerioli.

Isola dei Famosi, Cerioli si rifiuta di rasare i capelli. Lo fa Ignazio Moser

La Rodriguez era dispiaciuta in quanto apprezzava la lunga chioma del compagno, che ha sempre portato così sin da quando si sono conosciuti quattro anni fa. Inizialmente Ignazio, così come Cerioli, si era rifiutato, ma poi ha cambiato idea. Soprattutto quando sono arrivati “ob torto collo” gli incoraggiamenti di Cecilia. Del resto mangiare pasta per diversi giorni aiuterà a superare le fatiche verso la finale del reality.

Ignazio ha iniziato a farsi rasare dopo essere stato rassicurato dalla fidanzata: “Dimmi che non mi lasci”. Durante “l’operazione” il volto sconvolto di Cecilia ha fatto sorridere il pubblico, ma alla fine dell’operazione la ragazza ha detto: “E’ bello come il sole”. Insomma, tutto sommato il taglio è andato bene, anche se non è stato eseguito nel migliore dei modi, visto che ci sono un po’ di “chiazze”. Ma sono dettagli.