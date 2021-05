Le iene show, la confessione della conduttrice Alessia Marcuzzi, che rivela ai suoi numerosi fan: “Sono fragile e anche bambinona”

Anche se un po’ uscita dal “giro” dei reality, Alessia Marcuzzi si difende bene e prosegue con successo la conduzione de “Le Iene Show”, programma ormai storico che ottiene sempre grande successo di pubblico. La Marcuzzi è apprezzata dal pubblico, soprattutto ora che è entrata negli anni della maturità ed è diventata più saggia e riflessiva. Eppure, in tanti ritengono che sia ancora un’ottima candidata per condurre reality di successo.

Ovviamente la “sua” Isola dei Famosi, ma anche Grande Fratello o Temptation Island. Ora che la stagione delle “Iene” si avvia verso la conclusione, Alessia fa qualche bilancio, senza chiudere le porte a grandi ritorni o nuove esperienze. Per lei non è stata una stagione facile, visto che ha fatto i conti per ben tre volte con i tamponi positivi al Covid, dovendo rimanere chiusa in casa a guardare i suoi programmi, costretta dalla quarantena ad assistere.

Alessia Marcuzzi rivela il programma che vorrebbe tornare a condurre

In un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” la conduttrice si è raccontata, svelando anche qualche aspetto che riguarda il suo carattere più intimo. “Guardare il programma da casa è stato strano, ho detto a Nicola Savino che è stato bravo. Devo dire che i servizi si seguono meglio e si apprezzano di più da semplice telespettatrice”. Poi confessa che a quasi 50 anni si sente ancora un po’ fragile e bambinona. Riguardo i suoi programmi futuri confessa: “Sono sincera, non riuscirei a condurre un quiz, perché sbaglierei tutto. Non ci riuscirei. Preferisco una conduzione più discorsiva, che posso fare seguendo il mio istinto e non una serie di cose da dire in modo preciso e corretto”.

Del resto, Alessia è molto richiesta come conduttrice, e in più riscuote un enorme successo sui social, con ben 8 milioni di follower considerando tutti i suoi profili. Se c’è un programma che le piacerebbe condurre, è sicuramente “Temptation Island”, che ha presentato in passato. La Marcuzzi ha confessato che il dating show “le appartiene”. Infine, la Marcuzzi ha voluto ribadire il suo sostegno ai Maneskin dopo le recenti polemiche seguite all’ultima edizione dell’Eurovision.