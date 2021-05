Guai in vista per Paolo Bonolis, il concorrente rimasto tetraplegico dopo la prova del ‘Genodrome’ di Ciao Darwin: ci sono quattro indagati

Sarebbero state chiuse le indagini riguardo il grave incidente che ha coinvolto un concorrente di “Ciao Darwin”, il programma condotto da Paolo Bonolis. L’uomo, Gabriele Marchetti, oggi 56enne, è rimasto paralizzato dopo una caduta durante il programma. L’uomo stava svolgendo la prova del “Genodrome“, cadendo rovinosamente su alcuni rulli.

Secondo il Corriere della Sera, la Procura ha chiuso le indagini nei confronti dei due dirigenti “Rti“, società del gruppo Mediaset. L’accusa è “Lesioni gravissime e violazione delle leggi inerenti la sicurezza sul lavoro”. Il pm Alessia Miele ha esteso queste accuse anche ad altri due manager, uno della società Sdl 2005 e uno della Maxima, che partecipano alla produzione del programma.

Paolo Bonolis, nei guai quattro dirigenti: rischiano il processo

Il grave incidente è avvenuto il 17 aprile del 2019, durante la registrazione del programma “Ciao Darwin”, condotto da Paolo Bonolis. I guai sono iniziati quando il concorrente ha perso l’equilibrio durante lo spericolato gioco ed è caduto, rimanendo tetraplegico.

I quattro indagati rischiano di finire sotto processo, e hanno 20 giorni di tempo per depositare le loro memorie difensive. A Sandro Costa si contesta la mancanza delle necessarie misure di protezione, mentre per Marchetti la mancanza della giusta valutazione del rischio.

Agli altri indagati viene contestato il non aver fornito un’adeguata preparazione ai concorrenti. Secondo il pm per svolgere il gioco correttamente sarebbe servito un addestramento specifico, inoltre sarebbe stato obbligatorio informare i concorrenti dei gravi rischi a cui andavano incontro. Nel mirino anche la struttura, ritenuta dal pm insicura e non adeguata.

Paolo Bonolis, festa scudetto a rischio multa

Il momento decisamente negativo vede Paolo Bonolis protagonista di un’altra disavventura. E’ noto a tutti che Paolo è un interista sfegatato, la sua fede per i colori nerazzurri è ben nota a tutti. Proprio per festeggiare la vittoria dello scudetto, Bonolis era a cena in un noto ristorante di Milano, con una compagnia d’eccezione.

Al tavolo con lui infatti c’erano Antonio Conte, l’allenatore che ha riportato l’Inter alla vittoria, e l’ex capitano storico dell’Inter nonchè attuale vice presidente Javier Zanetti (proprietario anche del ristorante). Con una compagnia del genere era impossibile passare inosservati, specialmente se la cena si protrae più del dovuto.

“Il ristorante Botinero è ancora aperto. Al tavolo ci sono Zanetti, Conte e Bonolis che stanno cenando. Le regole valgono per tutti? Vi prego di controllare”

Questa la segnalazione tramite l’app Youpol che sarebbe, come riporta il Corriere della Sera, arrivata alla centrale. Dopo pochi minuti la volante di zona accorsa avrebbe trovato i tre fuori dal locale intenti nei saluti. Quindi gli agenti non hanno sanzionato la leggera irregolarità, niente multa e solo un invito deciso a tornare a casa.