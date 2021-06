Il cantautore di Amici di Maria de Filippi Michele Merlo, in arte Mike Bird, si trova adesso in ospedale per un forte mal di testa e mal di gola. Vediamo insieme quale è il responso

Michele Merlo, in arte Mike Bird, si trova adesso in ospedale in gravi condizioni. Diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 nella squadra di Morgan arrivando quinto, il cantautore adesso sta molto male.

Grazie ai social arriva la notizia del suo ricovero di ieri pomeriggio, nonostante Michele stesse già male da qualche giorno. Vediamo però quale è la diagnosi per il il giovane 28enne

Michele Merlo si trova in ospedale: si vocifera una possibile emorragia cerebrale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

- Advertisement -

Mike Bird si trova in ospedale da ieri mattina. Nelle scorse giornate si era lamentato sulle storie di non sentirsi bene, fino a ieri. Infatti, i fan hanno capito che si trovasse in ospedale grazie ad un post sul suo profilo social. La foto rappresenta un tramonto sul mare, ma la didascalia non lascia dubbi.”Vorrei un tramonto, ma mi esplode la testa e la gola dal male. Rimedi?” scrive Michele. Tanti i commenti dai fan che gli stanno vicino, ma anche tante persone famose.

Tra queste troviamo Federico Rossi, ex cantante nel duo Benji e Fede, che gli scrive “Forza anima Libera” e pubblica nelle sue storie la canzone di Mike Bird “Tutto per me” taggando alcuni amici e scrivendo “Tutti per te“.

Anche AkaSeven, ex concorrente dell’ultima edizione di Amici e grande fan del cantante, ha lasciato un commento propositivo per il ragazzo e pure Olivero Bifulco che partecipò con Michele Merlo nella sua stessa edizione nel programma di Maria de Filippi.

Per il forte dolore di Michele Merlo si pensa ad un’emorragia cerebrale anche se non ci sono notizie certe.Il responso ufficiale dall’ospedale non è ancora arrivato e l’agenzia di management di Mike Bird non risulta raggiungibile.

Sembrerebbe però che la madre del cantautore 28enne abbia confermato il ricovero d’urgenza in ospedale del figlio sulla pagina Facebook privata dedicata ai fan di Mike. Siamo ancora tutti nel limbo in attesa di una conferma, ma cerchiamo di restare tutti vicini a Michele e di pensare positivo per lui