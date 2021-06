Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, è pronta per le meritate vacanze e si è fatta un look tutto nuovo. I suoi follower notano il dettaglio e sono scioccati

Bianca Guaccero ha appena concluso la sua stagione invernale a Detto Fatto ed è pronta per le meritate vacanze, anche perché quest’anno non è stato molto facile. I fan sentono già la mancanza del programma, ma Bianca si mostra molto attiva sui social pronta a tener compagnia agli italiani anche nel suo piccolo. Infatti, Bianca ha già pubblicato diversi post in costume e i fan corrono subito a metterle like. Ma oggi ha pubblicato una foto che ha lasciato scioccati i suoi follower, perché la conduttrice si mostra in un look tutto nuovo. Scopriamo cosa ha combinato

Bianca Guaccero e il nuovo look: taglio da urlo, colore perfetto

Bianca Guaccero si trova adesso in vacanza dopo un’annata difficile: il programma Detto Fatto non ha avuto gli ascolti che si aspettava e soprattutto ha dovuto condurre il programma da casa per un po’ a causa del virus Covid.

Dopo essere guarita ed essere tornata sul piccolo schermo per poche settimane, Bianca adesso cerca la spensieratezza rifugiandosi al mare e cambiando look. Ha infatti pubblicato un selfie con un look tutto nuovo. Indossa un vestito colorato, gli occhiali da sole e il panama in testa; è evidente che sia in direzione di luoghi marittimi anche perché lei scrive “Verso il mare…“.

Ma il dettaglio fondamentale che non è sfuggito ai tanti followers è un nuovo colore di capelli. Bianca nell’ultimo periodo aveva i capelli neri pece, ma adesso sono castani con le punte chiare. I fan hanno notato subito il cambiamento e sono entusiasti per il nuovo colore della Guaccero. I commenti sono milioni e tutti pro nuovo look.

Bianca ha creato, grazie alla sua carriera e il suo sorriso perenne, un grande gruppo di seguaci che la adorano e la spronano sempre nelle sue scelte. Nonostante si senta la mancanza della conduttrice in televisione, il pubblico italiano le augura buone vacanze attendendo fermamente il suo rientro al programma Detto Fatto