Un nuovo lutto per Gabriel Garko che ha deciso di condividere i suoi pensieri ed il suo dolore con i fan tramite il suo profilo Instagram.

Questo è un momento decisamente poco felice per l’attore Gabriel Garko, classe 1972 e famosissimo nel mondo dello spettacolo italiano.

Ritiratosi dalle scene per motivi personali nel 2016, Gabriel Garko non ha di certo perso i suoi fan od i suoi follower, che lo seguono assiduamente da anni.

Dopo essersi ritirato a vivere in campagna, presso Zagarolo, Garko ha deciso di vivere una vita a stretto contatto con la natura e con i suoi amici animali.

Oggi, però, Garko ha deciso di pubblicare un post di Instagram con il quale ricorda il suo lupo cecoslovacco, Aragon.

Lutto per Gabriel Garko, lui piange la morte di Aragon sui social: “Grazie per le emozioni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

- Advertisement -

Che fosse un grande amante degli animali, già lo sapevamo. Gabriel Garko, infatti, ha spesso dichiarato che adora tutti gli essere viventi e che vive la vita che ha sempre sognato, a stretto contatto con la natura.

In alcune delle interviste più recenti, infatti, Garko aveva dichiarato di avere tre cani (tra cui anche Aragon), un acquario con molti pesci, cavalli e gatti.

Tutti, uomo ed amici a quattro zampe, vivono insieme in casa, ancora più vicini da quando, solo pochi anni fa, Gabriel Garko si è ritirato dalle scene.

Oggi, purtroppo, il famosissimo ex attore ha deciso di condividere con i suoi fan un post decisamente commovente.

LEGGI ANCHE –> Gabriel Garko in lacrime: è morto suo padre. Il toccante messaggio sui social

Con una foto di loro due insieme, Gabriel Garko ha mostrato di essere in lutto: il suo lupo cecoslovacco Aragon non ce l’ha fatta.

Aragon è stato al suo fianco per moltissimi anni e viveva con lui a Zagarolo: la notizia della sua dipartita dev’essere stata veramente dura.

Solo qualche tempo fa, purtroppo, Gabriel Garko aveva dovuto dire addio anche ad uno dei suoi cavalli.

L’annuncio, arrivato sempre tramite un post di Instagram, è stato subito commentato da amici, personaggi famosi e semplici fan, preoccupati per lui.

Tutti conoscono l’amore di Gabriel Garko per gli animali e soprattutto per i suoi, con i quali vive in stretta connessione.

Dopo aver perso anche suo padre ed aver rivelato le sue condizioni di salute sui social per Garko questo sembra essere veramente un momento no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

Ovviamente non possiamo far altro che porgere le nostre condoglianze.

Per i fan di Gabriel Garko sarà quantomeno una consolazione sapere che lasciare un messaggio di supporto sui social, aiuterà l’attore ad affrontare anche questo lutto.