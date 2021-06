I Soliti Ignoti, ultima puntata: cosa farà Amadeus nella prossima stagione

I Soliti Ignoti finisce stasera: da settembre Amadeus condurrà un’altra edizione del suo programma e poi il nuovo show Figli delle stelle

Va in onda oggi, sabato 5 giugno, l’ultima puntata de “I soliti Ignoti – Il Ritorno”. Amadeus darà appuntamento all’affezionato pubblico di Rai 1 per la prossima stagione, probabilmente a settembre. Un successo solido, con un programma che va in onda 7 giorni su 7 ed è diventato un appuntamento immancabile per molti italiani. Amadeus saluterà tutti, ma si tratterà del consueto “arrivederci” della pausa estiva.

Si riprenderà a settembre (date da definire), ma non sarà l’unico suo programma. L’ex conduttore di Sanremo sarà impegnato con una nuova trasmissione musicale, “Figli delle Stelle”, che andrà in onda a settembre. Sono previste due serate, ma potrebbero diventarne di più in corso d’opera. Per quel che riguarda “I Soliti Ignoti”, dovrebbe essere confermata la formula quotidiana più qualche extra serale. Da capire se si proseguirà col format degli ospiti “vip” come concorrenti, o se si tornerà alle persone comuni.

Leggi anche – I Soliti Ignoti, cancellata la puntata di venerdì 4 giugno: quando torna Amadeus

Cosa farà Amadeus dopo la fine dei Soliti Ignoti? Le anticipazioni

- Advertisement -

Il cambiamento è arrivato a novembre del 2020, e la partecipazione di personaggi famosi ha raccolto un ottimo consenso. Difficile che si torni a mettere in gara degli sconosciuti, perché il passo indietro potrebbe risultare indigesto. E per quanto riguarda Sanremo? Anche in questo caso se ne saprà di più in autunno.

Dopo la fine della scorsa edizione Amadeus fece capire che quella del 2021 poteva essere la sua ultima edizione, ma ora la possibilità che ne faccia anche una terza sta diventando più concreta. Anche la Rai gradirebbe che con Sanremo ci fosse una “trilogia” prima del cambio di conduttore. E non va dimenticato “L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento di Capodanno: anche quello vede Amadeus alla conduzione da tempo. Anche in questo caso l’appuntamento dovrebbe rinnovarsi anche per il 2022.