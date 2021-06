Il tributo al maestro Morricone da parte dei ragazzi de Il Volo all’Arena di Verona ha portato il trio a fare una confessione importante.

Manca veramente poco all’appuntamento che in tanti aspettano con ansia.

Nella serata di oggi, sabato 5 Giugno 2021, infatti, andrà in onda su Rai 1 un concerto in diretta ed in onore del maestro Ennio Morricone, scomparso un anno fa, il 6 Luglio.

I ragazzi de Il Volo, che eseguiranno il repertorio del maestro, non potrebbero essere più contenti di tornare sul palco.

Una loro dichiarazione, però, ha decisamente aperto uno squarcio che ci fa vedere cosa è successo nella loro vita nell’ultimo periodo.

Il Volo all’Arena di Verona stasera per celebrare Ennio Morricone: i ragazzi “non ne potevano più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

- Advertisement -

Lo ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina, quando ha presentato l’evento: “Con Il Volo e la grande musica di Morricone all’Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo, modello della ripartenza che tanto abbiamo atteso“.

L’evento di stasera, sabato 5 Giugno 2021, che potremo vedere in diretta su Rai 1 è certamente uno di quelli da non perdersi.

Il Volo, infatti, sarà protagonista di un vero e proprio concerto-evento con il quale omaggeranno il grandissimo compositore Ennio Morricone, scomparso un anno fa il 6 Luglio 2020. Piero Barone, uno dei componenti del trio, ha rilasciato una confessione particolare al periodico Mio, che di certo possiamo comprendere tutti:

“Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più! Il nostro è un lavoro sognante. Noi siamo inguaribili sognatori. Ogni desiderio si sta finalmente concretizzando. Il 5 giugno daremo un messaggio di speranza, c’è molta voglia di salire su quel palco.”

Ma perché, oltre al “non farcela più” c’è anche tanta voglia di salire su quel palco? La risposta, sempre tramite le parole di Piero Barone, è presto detta: “Questo sarà il nostro unico concerto del 2021. Il nostro tour partirà a Marzo 2022 da New York.”

LEGGI ANCHE –> La Partita, Anna Falchi sul campione: “Ha giocato male quella con la vita”

Questo, quindi, sarà l’unico concerto del 2021 per il gruppo, che attendeva con ansia l’occasione di poter tornare a cantare dal vivo. Il loro prossimo tour sarà nel 2022 e finalmente potremo rivederli cantare dal vivo: certo, sempre se avremo il biglietto pronto per New York!

I ragazzi de Il Volo, comunque, ci regaleranno stasera un concerto veramente emozionante e speciale. Il trio, infatti, ha lavorato insieme al maestro Ennio Morricone per ben otto mesi ed hanno deciso di condividere un aneddoto sul grande compositore: “Abbiamo lavorato insieme per otto mesi e lui veniva ed andava via sempre alla stessa ora. La passione è importante, ma la professionalità è fondamentale.” Insomma, chi meglio di loro può rendere omaggio al grande Maestro?

Arena di Verona, il concerto di stasera 5 Giugno 2021: dove vederlo e chi saranno gli ospiti e le disposizioni per il Covid-19

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Il concerto di stasera all’Arena di Verona si tratta di un evento decisamente importante.

Noi italiani potremo vederlo in diretta grazie alla messa in onda di Rai 1 ma pensate che poi, l’evento, arriverà addirittura anche negli Stati Uniti. A trasmetterlo sarà il network PBS.

Oltre ai ragazzi de Il Volo, che terranno il loro esclusivo concerto in onore di Ennio Morricone, ci sarà anche il Maestro Andrea Morricone, il figlio di Ennio. L’orchestra sarà diretta dal maestro Marcello Rota e ci saranno, poi, anche tantissimi altri nomi importanti.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier ricoverata in ospedale: le sue condizioni

Ospiti in questa serata, infatti, ci saranno anche Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Stefano Bollani, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Il Volo non eseguirà solo il concerto: i tre ragazzi presenteranno anche la serata, così come hanno fatto il 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, seguiti da ben 4 milioni di spettatori.

“Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità“.

L’evento è talmente importante che, come hanno annunciato gli stessi cantanti dal loro profilo Instagram, sono state predisposte delle misure speciali. Il coprifuoco, per chi parteciperà live al concerto, sarà prolungato fino alle 2.00 del mattino, visto che il concerto terminerà poco dopo la mezzanotte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)