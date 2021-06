Mara Venier ha vissuto giorni difficili ed è stata ricoverata in ospedale. Ad allietare le sue giornate ci pensa il nipotino

Mara Venier sta vivendo una settimana abbastanza complicata e per qualche ora ha fatto preoccupare non poco i suoi fans. “Zia Mara” è stata ricoverata in una clinica di Roma e qualche giorno fa ha postato tra le sue storie di Instagram una foto che la vedeva attaccata ad una flebo, scatenando il panico tra i suoi followers.

La presentatrice di Domenica In è amatissima dal suo pubblico e la foto ha fatto tremare tutti. In realtà la Venier, che non ha ben spiegato il motivo della sua permanenza in ospedale, ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che la degenza è legata all’intervento ai denti effettuato poco prima.

LEGGI ANCHE: MARA VENIER MADRINA DELLA PRIMOGENITA DI ELEONORA DANIELE: “EVVIVA CARLOTTA” E SCAPPA ALLE PROVE

Mara Venier “recupera” dall’operazione ai denti: come sta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Lei stessa aveva pubblicato sui social un video in cui aveva spiegato che l’intervento ai denti era stato molto lungo (più di 7 ore) e doloroso. Al momento comunque la situazione è sotto controllo, tanto che la conduttrice è stata dimessa e ora sta continuando il recupero direttamente nella sua residenza romana.

Le sue giornate trascorrono principalmente a letto davanti alla tv, ma ad allietare il soggiorno ci ha pensato il nipotino Claudio, figlio del suo secondogenito Paolo Capponi, al quale è legatissima. Come potete vedere dalla storia qui sotto, Mara da brava nonna riempie di attenzioni il piccolino, giocando con lui a “cuscinate” senza mai togliere il giacchio dalla sua guancia.

LEGGI ANCHE: NICOLA CARRARO GRAVE LUTTO: È MORTA L’EX MOGLIE.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Nonostante questo piccolo incidente di percorso, la puntata di Domenica In che andrà in onda domani 6 giugno è straconfermata. La trasmissione quest’anno è andata davvero benissimo, battendo quasi sempre la concorrenza, e anche l’anno prossimo ci sarà ancora Mara Venier al timone. Non prima, però, di essersi presa un paio di mesi di meritate vacanze.