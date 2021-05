Un pomeriggio di relax per Mara Venier ospite al battesimo della primogenita di Eleonora Daniele, Carlotta. Ecco che cosa è successo.

Una terrazza inondata dal sole, amici e parenti stretti intorno ad un tavolo, una torta per celebrare l’avvenimento ed un completo rosa shocking.

Questi sono gli elementi del pomeriggio di Mara Venier che ha documentato su Instagram il suo pomeriggio di relax.

Certo, relax presto interrotto visto che le stories del pranzo si interrompono proprio al momento della torta e che Mara deve correre, a detta sua, a fare le prove per Domenica In. Ecco che cosa è successo oggi a Mara Venier!

Mara Venier al battesimo di Carlotta accanto ad Eleonora Daniele: “Grazie per avermi fatto sentire in famiglia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

“Stamattina battesimo di Carlotta ,grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia …emozionata per essere la madrina …..evviva Carlotta evviva la vita ❤️❤️❤️”.

Questa è la foto postata da Mara Venier oggi, dopo il battesimo di Carlotta la prima figlia di Eleonora Daniele.

A quanto pare, infatti, la Daniele ha chiesto a “Zia Mara” di fare da madrina alla sua primogenita che, tra qualche giorno, compirà un anno.

Era stata la stessa Eleonora Daniele ad esprimere in diretta durante una puntata di Domenica In, la volontà di invitare Mara Venier al battesimo.

“Mi hai portato fortuna. Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così“.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier alla conquista: ecco cosa farà dopo Domenica In. Riuscirà nell’impresa?

L’evento, ritardato a causa delle misure e restrizioni contro il Covid-19, giunge a coronamento del primo anno di Carlotta ed ha fatto emozionare Mara Venier.

La famosa conduttrice, infatti, si è sentita decisamente “a casa” tanto che ha voluto ringraziare Eleonora Daniele ed il suo compagno, l’imprenditore Giulio Tassoni, per averla fatta sentire di famiglia.

Per Eleonora Daniele, di certo, non è si trattato di qualcosa di difficile. Anche pochi giorni prima della nascita di Carlotta, quasi un anno fa, aveva dichiarato in un’intervista:

“Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Mara Venier ed Eleonora Daniele sono legate da uno stretto rapporto d’amicizia. Qualche giorno fa, infatti, i paparazzi le hanno fotografate insieme al momento dell’aperitivo ed a tenere in braccio Carlotta, per quasi tutto il giorno, è stata proprio zia Mara!

Peccato per la “fuga” finale che intravediamo nelle stories e che, forse, ha rovinato un poco l’atmosfera. Di certo, fino ad un attimo prima, ci sono state grandi risate e felicità, oltre che la commozione palpabile di Mara Venier che ha dichiarato alla fotocamera del suo smartphone:”Siamo in una terrazza veramente meravigliosa ed è un momento di gioia, perché battesimo significa vita“.