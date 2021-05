Sei uno dei segni zodiacali più diffusi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo insieme grazie a questa classifica: ecco chi sono i primi cinque!

Pensi di essere unico ed inimitabile? Ehi, non saremo di certo noi a dirti che non è così, non scherziamo. Chi potrebbe dirti che non sei così speciale è solo l’oroscopo, secondo le sue statistiche. Non è di certo colpa nostra (e neanche tua)! Scopriamo insieme quali sono i segni più comuni di tutto l’oroscopo che condividono lo stesso mese di nascita.

Ci sarai anche tu tra loro?

I segni zodiacali più diffusi in Italia: ecco la classifica dell’oroscopo

Quanto credi di essere speciale? Bene, secondo l’oroscopo potresti non esserlo così tanto.

No, non arrabbiarti: non lo diciamo noi ma lo sostengono le stelle ed i pianeti!

Ti sei mai chiesto, infatti, perché vai così d’accordo con tantissime persone? Od anche per quale motivo non hai mai dubbi o hai poche ansie?

Forse si nasconde tutto “dentro” il tuo segno zodiacale: abbiamo stilato la classifica dei segni zodiacali più comuni e diffusi in tutta Italia.

Che ne dici di controllare se ci sei anche tu tra loro?

Anche se l’oroscopo non è al 100% scientifico, qui parliamo di numeri e statistiche: chissà se sei il segno più diffuso d’Italia?

Leone: quinto posto

Al quinto posto della classifica dei segni più diffusi d’Italia c’è il Leone. Inutile che vi sentiate offesi nel profondo, cari Leone: siete incredibilmente comuni!

No, dai, non così tanto. Non vi trovate nelle prime posizioni.

Questo è un segno molto arrogante che adora scontrarsi con gli altri: due Leone che si incontrano creano delle vere e proprie scintille. (E succede spesso!).

Gemelli: quarto posto

Questo segno, a cavallo tra Maggio e Giugno, è uno dei più comuni di tutta Italia. I Gemelli sono un segno molto diffuso e, proprio per questo, non capisce spesso quanto il suo atteggiamento possa essere difficile da affrontare.

I Gemelli, infatti, sono un segno decisamente confusionario, a cui piace cambiare direzione da un momento all’altro lasciando tutti gli altri in una condizione di sorpresa ed incredulità.

Anche se ce ne sono tanti, i Gemelli si evitano il più delle volte: e se non è un indizio questo!

Pesci: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Pesci sono molto comuni: a quanto pare, infatti, si conquistano di diritto il terzo posto sul podio della nostra classifica! I Pesci, esattamente come i Gemelli, sono un segno sbadato e distratto che spesso non fa caso agli altri.

Insomma, il nostro mondo sembra essere fatto principalmente da persone che non si rendono bene conto di vivere in una società dove ci sono anche gli altri.

Non è una bella notizia: per i segni come i Pesci, però, non cambia poi molto!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto, invece, della classifica dei segni più diffusi d’Italia troviamo anche la Vergine. Abbiamo spesso parlato della precisione di questo segno, del suo individualismo e del suo egocentrismo. Ah, c’erano anche dei lati positivi? Di sicuro la Vergine sa di essere in buona compagnia e, quindi, si comporta come vuole perché non si aspetta tanto di diverso dagli altri. Insomma, punisce sé stessa e, allo stesso tempo, la Vergine punisce anche gli altri: ed è tra i più diffusi segni dello zodiaco!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più diffusi in Italia

Il Toro è il re della nostra classifica; si tratta, infatti, del segno più diffuso nel nostro paese! Questo è un segno che vede il suo “dominio” andare dal 21 Aprile al 20 Maggio ed è quello più comune in Italia.

In tanti affermano che la ragione sia proprio da riscontrarsi nel posizionamento di questo segno: Agosto è il momento migliore per gli incontri e, quindi, non è strano che ci siano tantissimi Toro nel mondo!

Pensateci bene: quanti Toro conoscete? Troppi? Troppo pochi? Questo è un segno concreto, che ama prendersi cura di sé alla sua maniera e che spesso si sente molto incompreso.

Caro Toro, se pensi di non essere capito ricordati che in Italia siete tantissimi e tantissime: forse la colpa… è solo vostra?