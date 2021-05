Quali sono i segni zodiacali meno diffusi? Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni più rari fra tutto l’oroscopo!

Ti sei sempre sentito incompreso? Non sei mai riuscito a stabilire una connessione con gli altri o pensi di non poterlo fare?

Niente paura: potresti far parte di una cerchia veramente ristretta e, potremmo quasi dire, d’élite.

Di chi parliamo? Ma semplicemente dei segni più rari dello zodiaco, quelli che non sono assolutamente comuni e che ti mettono in una top five davvero speciale.

Pronto a scoprire se ci sei anche tu nella classifica?

I segni zodiacali meno diffusi in Italia: ecco la classifica dell’oroscopo

Per tutta la vita ti hanno sempre ripetuto che sei unico e speciale. Adesso, però, grazie al tuo segno zodiacale scopriremo quanto è vero!

No, scherziamo: ovviamente siamo tutti unici e nessuno di noi è uguale all’altro.

Alcune persone, però, si distinguono dalla massa per alcuni tratti e i segni zodiacali ci hanno aiutato a fare delle classificazioni molto precise.

- Advertisement -

Oggi vogliamo scoprire la classifica dei segni zodiacali meno diffusi in Italia: si tratta di un cerchio ristretto di segni rari che può, forse, spiegarci alcune cose su di te.

Certo, l’oroscopo non può essere considerato preciso al 100%, su questo siamo d’accordo.

Ma se fai parte di questa ristretta cerchia dei segni zodiacali meno diffusi allora si possono spiegare molte cose sulla tua personalità!

LEGGI ANCHE –> Quali sono i segni meno maliziosi dello zodiaco? Ecco la classifica dei segni più casti di tutti

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni: sei un segno “raro”?

Capricorno: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Questo non è un segno molto comune, anche se sarebbe il “frutto” di una relazione primaverile.

Il Capricorno, infatti, è un segno decisamente introverso e che difficilmente si apre con gli altri.

Il motivo è proprio che fatica a connettere con le altre persone: dopotutto in pochi gli “assomigliano”!

Ariete: dignità e orgoglio al quarto posto

Anche l’Ariete è uno dei segni meno diffusi in tutta Italia, che si sente difficilmente. Questo segno è uno di quelli più “dignitosi” e che tiene particolarmente alla sua privacy.

L’Ariete, infatti, non dà confidenza (vera) facilmente: preferisce mettere su una facciata e divertirsi, per conoscervi meglio.

Questo è un segno poco diffuso e che, quindi, non si apre immediatamente agli altri che non riconosce subito come amici.

L’Ariete è affascinato dalla natura umana e la studia a fondo: sa tutto di tutti (e gli altri sanno pochissimo di lui).

LEGGI ANCHE –> Ti piace davvero la birra? Ecco la classifica dei cinque segni dell’oroscopo che amano la birra

Scorpione: terzo posto

Lo Scorpione, almeno in Italia, è un segno decisamente raro. Le persone nate sotto questo segno sono abituate alla grandiosità ed ad avere il controllo di tutto quello che li circonda.

Per questo motivo, dunque, lo Scorpione non soffre la sua solitudine, anzi!

Lo Scorpione è abituato a considerarsi differente da tutti gli altri e, quindi, trovarsi solo al terzo posto di questa classifica è per lui sicuramente uno smacco.

Meglio non andare negli USA: in questo paese lo Scorpione è il segno più comune!

Acquario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo l’Acquario. Anche lui è uno dei segni più rari in Italia!

Questo è un segno che si prodiga molto per gli altri e che, per questo motivo, tende a sentirsi anche escluso dalla socialità.

L’Acquario, infatti, può essere soffocante ed anche autoritario ma sempre pieno di buone intenzioni. Gli altri faticano a capire il suo atteggiamento, proprio perché non è troppo diffuso.

L’Acquario è un segno solitario ma che ama gli altri; insomma, per lui è certamente difficile mischiarsi con le altre persone!

LEGGI ANCHE –> Sai flirtare oppure no? Ecco la classifica dell’oroscopo dei segni che non sanno assolutamente flirtare

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni meno diffusi in Italia

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Proprio lui, infatti, è il segno meno diffuso nel nostro paese!

Pensateci bene: quante persone nate sotto il segno del Sagittario conoscete?

Di certo possiamo dire che è un peccato: per quanto i suoi lati negativi possano essere “fastidiosi” (scherza sempre e non è possibile averci una discussione seria), il Sagittario è uno dei segni più gentili e genuinamente felici dell’oroscopo.

Il Sagittario fatica decisamente a rapportarsi con gli altri ma non per via della sua altezzosità: semplicemente è un incompreso, il più delle volte, che però tutti adorano.

Il suo modo di fare conquista anche se lui non si sforza per niente: insomma, è veramente un tesoro “raro“!