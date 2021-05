Un ex tronista e corteggiatore di Valentina Dallari ha inaspettatamente svelato: “Sono attratto da Tommaso Zorzi. I dettagli.

Alcuni direbbero che dopo la vittoria al GF VIP Tommaso Zorzi sia diventato lo scapolo più ambito di tutti. Notizie su notizie si susseguono sulla sua vita sentimentale e su tutti i giovani uomini che fanno la fila per lui.

Anche se Tommaso Zorzi si è sempre dichiarato molto sfortunato in amore, bisogna dire che i ragazzi che gli stanno accanto sono davvero bellissimi e simpaticissimi. Almeno per quanto riguarda quelli che hanno una vita pubblica seguita.

Nella lista degli spasimanti del bellissimo influencer milanese si è aggiunto a quanto pare anche un ex tronista di Uomini e Donne davvero molto affascinante. Vediamo cosa ha avuto da dire.

Ex tronista di Uomini e Donne: “Sono attratto da Tommaso Zorzi”.

Il giovane ex tronista, ospite a RTL 102.5, Mariano Catanzaro ha confessato di essere attratto da Tommaso Zorzi. Una affermazione che ha lasciato tutti senza parole. Il giovane, per chi non ne avesse memoria, era uno dei corteggiatori di Valentina Dallari e poi è stato tronista.

Durante la chiacchierata con la famosissima emittente radiofonica ha svelato che è in contatto con l’influencer milanese da quando ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio su di lui ha infatti svelato: “Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere”. Non sono passate inosservate le sue parole. Il giovane ex tronista ha poi spiegato: “La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”. L’ex tronista anche specificato che i due si sentono spessissimo per messaggi.

Mariano Catanzaro ha però specificato di non essere fisicamente attratto da Tommaso Zorzi, bensì da un punto di vista molto più emotivo. Il giovane ha anche specificato di credere molto in forme più fluide dell’amore e di non precludersi nulla nella vita. I fan del giovane sono rimasti spiazzati ma ulteriori dettagli non sono stati forniti.