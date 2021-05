Pessima serata per la conduttrice televisiva Simona Ventura che ieri ha passato ore di terrore per la sua cara mamma Anna.

E’ stata davvero una bruttissima serata quella di ieri per la conduttrice televisiva Simona Ventura che ha temuto il peggio quando la sua mamma Anna è purtroppo caduta. Il rapporto che le lega è infatti fortissimo, un tipico esempio di grande amore fra mamma e figlia.

La conduttrice televisiva ha pubblicato infatti un post sui social in cui ha descritto cosa è accaduto. Il tutto ha preoccupato non poco ed infatti non sono mancati i commenti di colleghi e amici come Carolyn Smith, Sossio Aruta, Samantha De Grenet, da poco esplosa in tv, ed Enzo Miccio.

Bisogna dire che le foto sono davvero preoccupanti e destano un colpo non poco forte. La Ventura ha però descritto tutto e fatto anche dei ringraziamenti speciali.

Simona Ventura preoccupata sui social: “Mia mamma è caduta”

La conduttrice televisiva ha infatti pubblicato foto molto toccanti in cui si vedeva la sofferenza della propria mamma. “Ieri – scrive sui social la Ventura – mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma, grazie a Dio, composta per cui gli hanno messo un busto che dovrà tenere per 1 settimana“.

La conduttrice ha raccontato di momenti di preoccupazione molto forte. La bella conduttrice televisiva non si è risparmiata però dal ringraziare chi l’ha aiutata. “Volevo ringraziare – scrive sui social – il Pronto Soccorso del Gaetano Pini, Pietro Randelli, il dott. Crosio e tutto il personale medico che alacremente si sono presi cura di lei e dei (purtroppo tanti, ieri sera non è stata una serata tranquilla) pazienti accorsi. Hanno fatto più del loro dovere“.

Simona Ventura ci ha anche tenuto a mettere qualche puntino sulle i per i propri fan. “Dovremmo esserne più grati” scrive. “Sono le nostre eccellenze che danno anima e corpo tutti da nord a sud. Vale la pena di sottolineare le tante qualità e non sempre i casi negativi che purtroppo ci sono!“. In ogni caso ha assicurato che la sua mamma sta bene.