Cosa succederà ai conduttori di Striscia La Notizia? Per ora sono arrivate delle indiscrezioni che farebbero presagire un cambio di rotta.

Se siete fan del TG satirico di Canale 5, preparatevi ad affrontare dei cambiamenti decisamente importanti nel prossimo futuro.

Alcune indiscrezioni, infatti, parlano di un cambio di rotta deciso che sarebbe da riconoscersi, in primis, nell’avvicendarsi di nuovi conduttori.

Che cosa sta succedendo dietro il bancone di Striscia? Ecco che cosa dicono i meglio informati.

Striscia La Notizia, i conduttori cambiano: si parla di Siani e Incontrada

Non c’è riposo per i costumisti di Striscia La Notizia e, ovviamente, anche per gli spettatori.

Parliamo del fatto che, nei prossimi mesi, potrebbe esserci un ulteriore sconvolgimento dietro il bancone del famoso TG satirico di Canale 5.

- Advertisement -

A deciderlo, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato proprio Antonio Ricci, l’uomo dietro al programma da tanti anni.

Prima l’abbandono di Ficarra e Picone che aveva sollevato non poche polemiche (tutte smentite dai diretti interessati ma che hanno circolato a lungo).

LEGGI ANCHE –> Oggi l’ultima puntata di Ficarra e Picone a Striscia: finisce un’era

Poi l’arrivo dei “nuovi” conduttori, Michelle Hunziker e Gerry Scotti; un gradito ritorno per tantissimi fan.

Nel mezzo, però, ci sarebbe anche lo scivolone incredibile di questi ultimi due, accusati di razzismo dagli Stati Uniti e non a torto visto il loro sketch offensivo per la comunità asiatica.

Che sia stato questo siparietto (più le scuse decisamente poco sentite) a far pensare ad un cambio di rotta?

Per adesso, quindi, sembra che ci sia già un nome (anzi due) pronti a sostituire Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada: ci saranno loro a Striscia La Notizia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Siani (@alessandrosiani.news)

Le indiscrezioni sono chiare ma, però, sempre di indiscrezioni si tratta.

Anche se non c’è ancora l’ufficialità, quindi, Alessandro Siani sembra essere il nome giusto: sarà lui a condurre Striscia La Notizia da questa estate?

I fan del regista e comico partenopeo, seppur entusiasti della notizia ricordano che al momento Siani è sul set.

A quanto pare, infatti, le riprese per il suo ultimo film Chi ha incastrato Babbo Natale? sarebbero in pieno svolgimento.

Al suo fianco ci sarebbero Christian De Sica e Diletta Leotta: insomma, non avrebbe tanto tempo per dedicarsi anche al TG di Antonio Ricci!

LEGGI ANCHE –> Vanessa Incontrada dalle critiche sul suo peso alla nascita del figlio: storia di una rivincita bodypositive

Con Siani, poi, circola anche il nome di Vanessa Incontrada: i due sarebbero i nuovi conduttori di Striscia La Notizia ed i fan non potrebbero essere più felici!

Certo, anche Vanessa è, al momento, impegnata su un set di una serie televisiva e, quindi, non sappiamo ancora se le date si sovrapporranno.

Per ora, quindi, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, ci sono numerose informazioni (troppe per essere tutte sbagliate) che indicano come Striscia La Notizia cambierà presentatori.

Che insieme a questo cambio ci sia anche una rivalutazione dei contenuti o degli sketch?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

L’unica cosa che è certa è che Antonio Ricci rimarrà dietro le quinte, pronto ad apporre la sua firma al programma.

Pare, infatti, che la decisione di cambiare i conduttori venga proprio da lui.

Cosa succederà nel prossimo futuro? Possiamo solo aspettare e cercare di carpire gli indizi: i nuovi conduttori di Striscia arriveranno già da questa estate?