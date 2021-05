La bella show girl Elisabetta Gregoraci reduce dal GF VIP e pronta per Battiti Live ha fatto impazzire i suoi fan con una stories.

Elisabetta Gregoraci ha una lunga carriera come show girl di successo ed anche un ormai passato trascorso al GF VIP. La bella conduttrice televisiva si è infatti distinta notevolmente durante il corso della scorsa edizione del GF VIP per la sua grinta e la sua maternità.

Ebbene sì, grazie al GF VIP la bella Gregoraci ha conquistato ancora di più una fetta di pubblico che magari prima non la attenzionava particolarmente. Indimenticabile la sua amicizia speciale, ora del tutto finita, con Pierpaolo Pretelli poi fidanzatosi con Giulia Salemi.

Non solo, tutti noi la ricordiamo per il suo litigio con Selvaggia Roma sempre al GF VIP ed anche la sua bellezza mozzafiato. Proprio su quest’ultimo punto dobbiamo dire che oggi ha fatto impazzire i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci ai colloqui: la stories con lo spacco vertiginoso

La bella conduttrice che si sta preparando a Battiti Live questa mattina si è recata a fare alcuni colloqui di lavoro. Proprio a tal proposito ha annunciato in una delle sue storie su Instagram di avere tante belle sorprese per i propri appassionati fan.

Questi ultimi però non hanno fatto a meno di notare che in una delle storie precedenti la bella Elisabetta Gregoraci aveva pubblicato una foto in cui esibiva un vestito bellissimo ed uno spacco vertiginoso. Un lungo vestito a pois neri con sfondo bianco che attraverso i bottoni mostravano poi uno spacco vertiginoso.

Il tutto ha riportato il pubblico a quelle serate di attesa per il GF VIP in cui non si faceva altro che ammirare la bellezza della donna ed anche, perché no, i suoi stupendi vestiti. Ogni capo indossato sempre con grande eleganza ma anche un pizzico di pepe che di certo non guasta mai.

Elisabetta Gregoraci è un tipico esempio di madre che dopo la gravidanza non smette di mostrarsi in tutta la propria bellezza restando in forma sin da subito. Passano gli anni ma Elisabetta è sempre stupenda.