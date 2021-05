Quanto conosciamo della vita privata di Amadeus? Il famosissimo conduttore non rivela molto di sé: ecco chi sono i suoi genitori.

Si tratta di uno dei volti più famosi della TV italiana oltre che conduttore di Sanremo per ben due edizioni e presentatore amatissimo. Parliamo, ovviamente, di Amadeus: in molti, però, pur avendo assistito alla sua carriera sin dall’inizio, non hanno quasi idea di che cosa si nasconda nella sua vita privata. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Amadeus, sui suoi rapporti familiari ed anche sui suoi genitori, Corrado ed Antonella.

Amadeus: la vita privata, il successo, la compagna ed i figli

Sapete come si chiama veramente Amadeus?

La risposta, forse, vi stupirà: il famoso conduttore, infatti, si chiama Amedeo Umberto Rita Sebastiani ed è nato a Ravenna il 4 Settembre del 1962 sotto il segno della Vergine. Amadeus è un conduttore televisivo, certo, ma non solo questo.

Nella sua vita ha anche fatto il disc jockey, lo showman, il conduttore radiofonico e poi, infine, il conduttore televisivo. Il massimo successo, possiamo ben dirlo, lo ha raggiunto quando gli è stata offerta la conduzione della più famosa kermesse musicale italiana: Sanremo.

Amadeus ha iniziato la sua carriera in radio, facendo lo speaker. Un colpo di fortuna lo portò ad avvicinarsi a Claudio Cecchetto (storico show-man e presentatore italiano, oltre che vero talent scout) al quale Amadeus, secondo Wikipedia, mentì spudoratamente riguardo la sua vita. Di certo, però, le bugie bianche pronunciate da Amadeus servirono solo far arrivare un primo approccio: una demo registrata da Amadeus ed inviata a Cecchetto ha fatto il resto.

Approdato in TV nel 1988, Amadeus ha partecipato ad un numero impressionante di programmi TV. Da quelli ideati direttamente da lui (come L’Eredità: qui vi abbiamo spiegato come partecipare ai casting) ai palchi più famosi (Festivalbar o Sanremo), Amadeus ha decisamente conquistato le simpatie del pubblico italiano.

Ma chi fa parte della sua famiglia?

Chi sono la moglie ed i figli di Amadeus

Nel 1993, Amadeus si è sposato con Marisa Di Martino: il loro matrimonio (al quale fece da testimone l’amico Fiorello) è durato fino al 2007.

Da questa prima unione è nata una figlia, Alice, classe 1997.

I due, successivamente, hanno ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio.

Il motivo è presto detto: durante la conduzione del programma L’Eredità, infatti, Amadeus ha conosciuto Giovanna Civitillo che faceva, al tempo, la ballerina.

Un colpo di fulmine, visto che i due hanno iniziato una relazione nel 2003, sempre secondo Wikipedia.

Nel 2009, Amadeus e Giovanna hanno accolto il primo figlio, José Alberto. Il piccolo è stato chiamato José in onore di José Mourinho (avete sentito le ultime, clamorose, sul suo conto?). Amadeus, infatti, è un accanito sostenitore dell’Inter ed ha conosciuto Mourinho su un volo aereo per Lisbona. Dopo il matrimonio con rito civile nel 2009, Giovanna ed Amadeus hanno sigillato anche l’unione in chiesa (nel 2019), grazie all’annullamento del primo matrimonio di lui.

Giovanna ed Amadeus hanno un profilo social condiviso, dal quale Giovanna pubblica aggiornamenti e foto sul famoso conduttore. Che dire, si tratta di un rapporto decisamente forte!

Chi sono i genitori di Amadeus, Antonella e Corrado

Anche se è nato a Ravenna, Amadeus è in realtà di origine palermitana.

I suoi genitori, Antonella e Corrado Sebastiani vengono proprio da Palermo anche se, dopo pochissimo dalla nascita di Amadeus, si sono trasferiti al Nord. Verona è la città che ha visto crescere il giovane Amadeus, dove la famiglia è approdata per motivi lavorativi legati alla carriera di Corrado.

Corrado Sebastiani, infatti, è un provetto cavaliere ed è stato ingaggiato come istruttore di equitazione da un rinomato circolo ippico di Verona. Corrado, inoltre è Istruttore Federale di terzo livello ed anche un istruttore specializzato nella sezione scuola di cavalli e agonistica.

Dei genitori di Amadeus, per loro scelta, non si sa molto. I loro profili social sono estremamente riservati, con poche foto e ancor meno follower. La mamma di Amadeus, Antonella, non è presente sui social network e di lei non si sa quasi nulla.

Di certo, però, possiamo dire che la famiglia ha uno splendido rapporto, molto stretto.

Abbiamo visto per la prima volta i genitori di Amadeus durante la prima edizione di Sanremo condotta dal famoso presentatore. Durante Sanremo 2020, ancora senza mascherine, Amadeus scese dal palco per baciare sua mamma Antonella sua guancia.

“Magari faccio solo questo di Festival, non mi ricapita e quindi li bacio adesso“.

Una scena che ha commosso il pubblico e che ci ha permesso di vedere per la prima volta i coniugi Sebastiani. A tutti è balzata agli occhi la spiccata somiglianza del conduttore alla mamma. Stesso profilo e stesso sorriso. Siete d’accordo?