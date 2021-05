Amadeus, dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter, rivela come se la vive con sua moglie Giovanna: “c’è in una sorta di tregua”

Amadeus è uno dei, se non il conduttore più noto in Italia. Ormai da due anni, tutti gli italiani passano almeno una settimana in sua compagnia: Amadeus è infatti il conduttore di Sanremo.

Quando finisce il Festival però, Amadeus si dedica a tutt’altro programma. Ogni sera su Rai 1 stimola la mente degli italiani con il gioco I soliti ignoti, dove devi riuscire a far corrispondere gli otto lavori proposti con gli otto concorrenti.

Nel mentre, il conduttore sta anche organizzando il Sanremo Estate che questo luglio si svolgerà in Riviera.

- Advertisement -

Oltre al suo lavoro, ha una grande passione che non coincide in parte con quella della sua compagna Giovanna: l’Inter. Vediamo cosa non accomuna la coppia e cosa pensano della neo vittoria dello scudetto della squadra milanese.

Amadeus diviso in due: l’amore per la moglie Giovanna e la passione per l’Inter

Ormai è certo che l’Inter si sia portato a casa lo scudetto quest’anno; dopo 11 anni di sconfitte, quest’anno ce l’hanno fatta.

E’ noto a tutti che Amadeus sia un patito di questa squadra e ha dichiarato il suo amore anche nell’ultima edizione di Sanremo.

Durante l’intervista per Tv sorrisi e canzoni ha dichiarato come va il rapporto con Giovanna durante il campionato. La fidanzata infatti ama il calcio, ma sta per un’altra squadra: il Napoli.

Con l’inizio della loro relazione, Amadeus è riuscito quasi a far cambiare idea alla moglie che è riuscita addirittura a simpatizzare per la squadra interista.

“Quando c’è Napoli-Inter in casa c’è una sorta di tregua tra di noi” afferma Amadeus. Addirittura, quando il Napoli segna, il conduttore permette a Giovanna di esultare senza impermalosirsi.

Amadeus guarda le partite solo in compagnia della famiglia, perché teme che i suoi amici o altri familiari possano venire da lui solo per gufare. “Io parlo, urlo, inveisco, grido” confessa il conduttore “non guardo in faccia a nessuno“.

L’amore per l’Inter è nato grazie alla Zia Enza che portò il piccolo Amadeus allo stadio a Verona alla tenera età di 8 anni. E così adesso lui fa con suo figlio Josè. Il giorno dell’ufficializzazione della vittoria dello scudetto dell’Inter, si sono vestiti con i colori della squadra e sono andati in macchina in giro per Milano suonando continuamente il clacson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Per Amadeus è proprio uno stile di vita, è come avere una relazione con una donna. “Se perde mi devo sforzare per farmela passare” dice lo show-man. “Se segna l’Inter, rimango immobile nella posizione in cui ero al momento del gol“.

Nell’intervista per Tv sorrisi e canzoni, il conduttore mette in rapporto la recente conduzione di Sanremo con la vittoria dell’Inter e dice: “Sono due cose diverse, il primo Sanremo è particolare. Questo, invece, non è il primo scudetto che festeggio“.

Se davvero l’Inter condiziona le giornate di Amadeus, allora lo vedremo sicuramente euforico e sempre contento per un bel periodo