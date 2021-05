Maurizio Pistocchi dopo tanti anni lascerà Mediaset a fine giugno. Lo sfogo del giornalista sportivo e le idee per il futuro

Maurizio Pistocchi lascerà Mediaset a fine giugno. La notizia è stata ufficializzata qualche settimana fa, quando i vertici dell’azienda di Berlusconi hanno deciso di non rinnovare il contratto del giornalista che scade proprio il 30 giugno.

Pistocchi ha vissuto ben 35 anni della sua carriera nelle reti Mediaset, in vesti differenti come conduttore, addetto alla moviola ed opinionista. Negli ultimi anni, grazie anche ai social, le sue invettive su Twitter sono diventate famosissime proprio per non aver avuto mai peli sulla lingua.

E tenendo fede alla sua reputazione, il cronista ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato, secondo lui, quali sono i veri motivi del suo allontanamento da Mediaset.

Maurizio Pistocchi vuota il sacco: “Fatto fuori dalla Juve”

La principale colpevole della situazione creatasi, per Pistocchi, è la Juventus. La società bianconera avrebbe messo un veto sul giornalista, messo in un angolo mentre Mediaset si affidava a dei collaboratori esterni: “Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera”.

Già nel 2013 c’era stato un tentativo di epurazione nei suoi confronti: “Nel 2013 Brachino disse a me e a Paolo Ziliani che Andrea Agnelli gli aveva chiesto di toglierci dai programmi: non so se fosse una boutade, ma l’anno dopo, una mail della segreteria il 13 agosto mi comunicò che non avrei più partecipato ai programmi sulla Champions. Non è un mistero inoltre che Albanese, capo della comunicazione della Juventus, abbia più volte fatto pressioni per ottenere l’allontanamento di giornalisti scomodi”.

Ora Pistocchi è in cerca di un nuovo inizio, anche se per ora non c’è nessun annuncio ufficiale in merito al suo futuro. Difficile comunque che si sposti su DAZN, anche se l’emittente streaming ha acquisito i diritti della Serie A per le prossime tre stagioni. Più probabile che si faccia coinvolgere in qualche nuovo progetto su Amazon o Disney, che ancora non ha un vero e proprio programma sportivo in Italia.

Nel frattempo Mediaset non ha gradito l’intervista del suo ormai “ex dipendente” e ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del giornalista per dichiarazioni “gravi, false e diffamatorie”.