Alice Sebastiani è la figlia primogenita di Amadeus avuta dal primo matrimonio di quest’ultimo. Scopriamo chi è e come va il rapporto con Giovanna Civitello, seconda moglie del conduttore

Amadeus è un famosissimo conduttore italiano che oltre ha condurre il programma Soliti Ignoti su Rai 1, da due anni si occupa del Festival di Sanremo.

Amadeus è sposato dal 2009 con Giovanna Civitello da cui ha avuto suo figlio Josè. La storia d’amore è nata davanti ai riflettori: quando lui conduceva l’Eredità, Giovanna faceva la ballerina nel programma.

Abbiamo visto la coppia anche sul palco di Sanremo e i due sono molto innamorati e felici. Non tutti sanno però che Amadeus ha avuto un’altra moglie, Marisa di Maritino, da cui ha avuto la sua figlia primogenita, Alice Sebastiani.

Scopriamo chi è Alice, dove vive e come è il rapporto tra la nuova moglie Giovanna e la figlia

Alice Sebastiani, la primogenita di Amadeus: chi è, dove vive e il loro rapporto

Amadeus è diventato per la prima volta padre con la nascita di Alice grazia alla ormai ex moglie Marisa. Il conduttore e Marisa si sono conosciuti quando erano molto giovani e hanno celebrato le nozze nel 1993. Il testimone di Amadeus è il migliore amico e showman noto a tutti, ovvero Rosario Fiorello.

Nel 1997 è nata la bellissima Alice. Dopo oltre 10 anni di matrimonio, nel 2007, Martina e Amadeus hanno divorziato nonostante la crisi avesse già avuto origine all’inizio del 2000. Della madre di Alice non sappiamo molto, perché non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, e così anche per i motivi della separazione con Amadeus.

Sappiamo però alcune informazioni sulla figlia primogenita. Alice, adesso 24enne, si è laureata all’Istituto Marangoni di Milano in Fashion Business. Ama il mondo della moda e vuole farsi un nome proprio in questo ambito. Tra le sue passioni c’è quella di viaggiare, ha infatti già visto quasi tutta l’Europa e in quest’ultimo hanno ha deciso di andare a vivere a Londra, in Inghilterra.

Molti però si domanderanno come Alice abbia preso il secondo matrimonio di suo padre con Giovanna Civitello. La figlia è rimasta molto contenta della scelta di Amadeus, sia perché è felice che suo padre si rifaccia una famiglia, sia perché sa che tra il padre e Giovanna c’è un forte amore.

Alice ha anche un ottimo rapporto con la nuova moglie di Amadeus, Giovanna, e con il piccolo Josè, il secondo figlio. Non lo considera un fratellastro, bensì un vero e proprio fratello di sangue. Fortunatamente del padre Alice ha preso tutte le qualità morali, è intraprendente e determinata nella sua carriera e non ha mai voluto usare il nome di suo padre per farsi strada. In bocca al lupo