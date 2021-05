Ronaldo andrà via dalla Juventus? Nella giornata di oggi sembra essere arrivata la conferma: ecco quali sono tutti gli indizi.

Paura e delirio tra i tifosi della Juventus che, questa mattina, si sono svegliati con un’amara notizia.

A quanto pare, infatti, un video ripreso nella nottata di ieri, domenica 16 Maggio 2021, avrebbe “svelato” i prossimi passi di CR7.

Passi che lo porterebbero lontano dalla Vecchia Signora e forse, addirittura, anche dall’Italia.

Inutile dire che si è scatenata una vera e propria “caccia” alla verità: ecco quali sono le prove che abbiamo a disposizione.

Ronaldo via dalla Juventus: le dichiarazioni di sua mamma

Si tratta della notizia sulla bocca di tutti, o almeno di tutti i tifosi della Juventus.

Cristiano Ronaldo potrebbe andare via da Torino, ad un anno dalla fine del contratto: la certezza ancora non c’è ma la paura è tanta.

Paura fomentata anche dalle immagini registrate ieri sera e che, da questa mattina, hanno fatto il giro del web.

- Advertisement -

Di certo la situazione non è semplice, anzi.

I pettegolezzi e le indiscrezioni sulla sua partenza da Torino, infatti, sono decisamente aumentati in questi giorni. Più sfuma la possibilità di arrivare in Champions League e più l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra concretizzarsi.

Pesano, quindi, anche le parole della mamma di Cristiano Ronaldo che solo qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti.

LEGGI ANCHE –> Cristiano Ronaldo batte un record storico, il messaggio per la leggenda

“Gli parlerò. Proverò a convincerlo di tornare qui e di vestirei colori dello Sporting“.

Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, ha parlato così ai tifosi dello Sporting, la prima squadra dove CR7 ha mai giocato.

Il club portoghese è tornato a vincere dopo 19 anni di lontananza dalla prima posizione della Liga Nos.

I festeggiamenti, dopo così tanto tempo, sono stati decisamente tumultuosi: i tifosi, poi, si sono spinti fino a sotto casa di Donna Dolores e le hanno chiesto a gran voce di far tornare il figlio in “patria”.

Lo Sporting, quest’anno, ha vinto la Liga senza perdere neanche una partita: la Juventus, nel frattempo, firma una delle stagioni più difficili della sua storia.

Che Ronaldo abbia deciso di seguire il consiglio della madre e tornare a casa per tornare a giocare nella Coppia dei Campioni… in casa?

Il vicino ha visto tutto: ecco che cosa è successo con le supercar di Ronaldo

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Il video-bomba è arrivato da Persemprecalcio e poi ci hanno pensato i vicini di casa a confermare il tutto.

“Essendo torinese, tifo per l’unica squadra di Torino, ovvero il Toro. Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare le automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo. e non erano camion della municipale. Le bisarche si son prese le macchine e le hanno portato via. Abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e tutte le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Sentivamo dialoghi con gli autisti ma erano in straniero.”

Parole, quelle del vicino di casa di Cristiano Ronaldo, che hanno decisamente fatto tremare tutti i cuori bianco-neri.

Eh sì, perché le immagini registrate ieri sera, nelle quali si vedono le macchine di lusso di Ronaldo (uno dei suoi hobbies se così possiamo chiamarlo), parlavano abbastanza chiaro ma nessuno voleva crederci.

LEGGI ANCHE –> La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni: adesso bisogna affrontare il “problema” con Lotito

Un presagio che si era già verificato tre anni fa, quando l’arrivo delle supercar, invece, aveva preceduto quello di CR7 a Torino.

Ieri, invece, le macchine sono partite a bordo dei camion Roclo Cargo.

L’azienda ha sede a Lisbona e si occupa di trasporti: le parole del vicino di Ronaldo, che dice di aver sentito parlare “straniero” farebbero ben intendere che il trasporto non sarà in Italia.

Certo, la destinazione potrebbe essere in un altro paese del mondo ma sembra più probabile che l’azienda portoghese riporterà le supercar in Portogallo.

Si tratta di un indizio (chiaro e lampante) che il loro proprietario le seguirà a breve?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Per saperlo, ovviamente, non possiamo far altro che aspettare un annuncio ufficiale.

Nel frattempo, i tifosi della Juventus ed i fan di CR7 non possono far altro che fare ipotesi e congetture.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.