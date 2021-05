Tanti auguri ad Elettra Lamborghini la cui età, tutt’ora, sembra essere ancora un mistero. Oggi, i suoi 18 anni hanno incuriosito tutti.

Se seguite sui social network Elettra Lamborghini, allora saprete bene che oggi è il suo compleanno.

Non bastano i post, le stories ed i video a raccontare il compleanno della famosissima influencer e cantante!

Il mistero sull’età di Elettra, però, si infittisce: ma quanti anni ha davvero?

Ecco la risposta.

Elettra Lamborghini, l’età è un mistero. Oggi compie 18 anni

Un post condiviso da Nick (@afrojack)

Avete fatto gli auguri ad Elettra Lamborghini?

La famosissima influencer, cantante ed opinionista che festeggia oggi il suo compleanno ha sfoggiato ovunque l’ambito traguardo.

Finalmente, infatti, ha compiuto 18 anni!

I follower meno smaliziat isono stupefatti ed i commenti si sprecano.

Anche il marito di Elettra, Afrojac (al secolo, il DJ Nick van de Wall) posta una foto di Elettra e scrive nella didascalia:

“Tanti auguri per i tuoi 18 anni, baba“.

In molti sono rimasti decisamente a bocca aperta: certo, Elettra è giovanissima ma ha davvero 18 anni?

Lei festeggia con balletti e cori di tanti auguri nelle stories dove twerka in maniera impeccabile, prima con una tuta (firmata Fendi) e poi con un vestito leopardato che indosserà durante la puntata de L’Isola dei Famosi.

Elettra, infatti, compleanno o meno, staserà sarà al lavoro ed in diretta, come ogni lunedì.

Insomma, diciottenne dall’etica lavorativa veramente forte questa Elettra Miura Lamborghini.

Non c’è età che tenga: quando il lavoro chiama lei, facendo festa ovviamente, risponde.

Ma quanti anni ha davvero Elettra Lamborghini?

Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Non preoccupatevi, la risposta c’è e non si tratta dei 18 tanto (a lungo, a sentire la sua didascalia) sognati.

Elettra Miura Lamborghini ha 27 anni, compiuti proprio oggi, lunedì 17 Maggio 2021.

Elettra è nata a Bologna nel 1994, sotto il segno del Toro.

Nonostante abbia cercato di “ingannare” gli utenti meno smaliziati, i suoi fan la conoscono bene.

Ci sono quelli che scrivono: “Ma non sapete che compie 18 anni ogni anno?” e chi le commenta i post scrivendo: “Sì, 18 anni per gamba“.

Evidentemente, tra Elettra e la sua fanbase c’è un legame veramente forte fondato anche su scherzi che si reiterano e ripetono ogni anno.

Se anche Afrojack, quindi, ha deciso di far credere a tutti che Elettra abbia appena compiuto 18 anni, non possiamo far altro che attendere il prossimo anno per scoprire con quale numero Elettra deciderà di festeggiare!

Il commento di Iconize sotto la foto di Elettra Lamborghini: i fan lo attaccano

Tra i tanti commenti di fan e personaggi famosi che ridono, si congratulano e partecipano alla festa, spicca anche quello di Iconize.

L’influencer, famoso per aver finto un’aggressione di matrice omofobica contro di lui di e per essere l’ex-fidanzato di Tommaso Zorzi, ha lasciato un commento che farebbe intendere che lui ed Elettra siano ancora amici.

Lei, però, non risponde mai ed anche oggi, sebbene sia attiva sulle stories, ha evitato di mettere anche solo un like.

I fan, invece, hanno risposto all’influencer, sottolineando l’ovvio: “Lei non ti risponde mai, lasciala perdere”.

Insomma, tanti auguri Elettra, questo sì: sempre, però, con un po’ di, immancabile, drama!