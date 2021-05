Quali sono i segni più casti dello zodiaco? Scopriamo la classifica dei primi cinque segni che non pensano mai all’amore fisico.

Incredibile ma vero, ci sono persone che non pensano mai ai rapporti intimi. Strano, no?

No, ovviamente scherziamo: tutti, chi in una misura chi nell’altra, passiamo dei momenti della vita in cui non possiamo esimerci dal fare un certo tipo di pensieri.

I segni zodiacali, però, possono influenzare la nostra malizia: ecco quali sono quei segni che non farebbero un pensiero “impuro” neanche sotto tortura.

Ci sei anche tu nella lista?

I segni più casti dello zodiaco: scopriamo le prime cinque posizioni

A volte ci capita di trovarci in compagnia di persone (magari proprio del nostro stesso partner o futuro tale) che non ci permettono di fare altro se non… pensieri decisamente impuri!

Al netto delle occasioni e dei vari momenti della vita, però, a tutti capita (almeno una volta al giorno) di fare pensieri non proprio casti.

Magari succede quando flirtiamo un po’ con qualcuno oppure perché c’è qualcuno che flirta con noi (ed a questo proposito, qui trovi la classifica dei segni più bravi a flirtare).

A volte succede semplicemente perché è fisiologico e ci sembra che tutto il mondo la pensi come noi.

Bene, ci sono delle persone, invece, che non pensano proprio mai all’altro (o allo stesso) sesso.

Si tratta dei segni più casti dello zodiaco, quelli a cui provi a fara una battutina per fargli capire che sei interessato a loro e che, di rimando, ti guardano con l’occhio sveglio di una triglia appena pescata.

Scopriamo insieme le prime posizioni della classifica e se, soprattutto, ci sei anche tu?

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone decisamente particolari. Questo segno, infatti, anche se è carico di sensualità spesso si scorda del potere che ha sugli altri!

Ecco, quindi, che i Pesci sono circondati da spasimanti che loro scambiano per carissimi amici.

Cercare di far colpo su un nato sotto il segno dei Pesci è quasi impossibile: per loro, prima dell’amore fisico, ci sono centinaia di altri aspetti molto più importanti!

Bilancia: quarto posto

Anche la Bilancia è uno di quei segni che, prima di fare un pensiero impuro, ci mette veramente un bel po’.

La Bilancia, infatti, si concentra quasi esclusivamente sull’aspetto intellettuale di una relazione tanto che spesso ignora i bisogni fisici dell’altro.

A volte fanno “finta di non vedere” quanto piacciono agli altri perché vogliono mantenere un certo potere su di loro.

La Bilancia è un segno molto esigente, che non si accontenta del primo venuto: sono molto casti fino a quando non arriva quello giusto!

Sagittario: terzo posto

Pensieri “impuri”? Il Sagittario? No, dobbiamo proprio esserci sbagliati: non ne conosciamo neanche uno, infatti, che si metterebbe mai a pensare (almeno alla luce del sole) all’amore fisico!

Il Sagittario è uno dei segni più amichevoli e bambineschi che si possano trovare nello zodiaco.

Piuttosto che “sporcare” l’immagine che hanno degli altri con pensieri non appropriati, i nati sotto il segno del Sagittario fanno di tutto per pensare… a tutt’altro!

Vergine: secondo posto

I nati sotto il segno della Vergine sono quasi al primo posto nella classifica dei segni più casti dello zodiaco.

Il motivo? L’amore fisico genera solo situazioni “imbarazzanti” dove ci si agita e ci si scompiglia (quasi, a detta loro) senza motivo.

La Vergine ama l’effetto che ha sugli altri ma non gradisce i capelli spettinati, i vestiti buttati per terra o dover avere a che fare con altre persone per troppo a lungo.

Per la Vergine, l’amore fisico è qualcosa che va sapientemente orchestrato, che fanno con passione ma raramente proprio per farlo “al meglio”.

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più casti dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo segno, infatti, non pensa quasi mai all’amore fisico ma lo fa quasi in maniera “obbligata”, perché è questo quello che gli altri si aspettano da lui.

I Gemelli, infatti, sono persone molto sensuali e ricercate che con il loro modo di fare riescono a “catturare” tantissime persone.

Quello che succede, però, è che spesso si trovano nella condizione di dover “fingere” un interesse fisico che non c’è quasi mai!

In realtà questo i Gemelli sono il segno più casto di tutto lo zodiaco che non vorrebbe far altro che pensare e pensare e pensare, senza mai arrivare al dunque.

Un vero “santarellino”!