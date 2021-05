Molto spesso la pressione delle gomme ci mette in difficoltà perché non sappiamo come fare a regolarla. Ecco alcuni consigli pratici e utili

Gonfiare le gomme della nostra auto può sembrare un’operazione complicata. In realtà non è così, anzi. È un’operazione molto semplice, che si può svolgere in totale autonomia. Quante volte ci è capitato di recarci dal gommista e di dover pagare per un semplice controllo alla pressione delle gomme?

Da questo momento non dovrai più dipendere da nessuno. Potrai controllare la pressione delle tue gomme da solo o, al massimo, recandoti presso una pompa di benzina. La cosa più importante è avere un manometro in auto. Sul web se ne trovano tanti, altrimenti in negozi che vendono accessori per auto.

Il manometro è lo strumento che serve per misurare la pressione delle gomme. Insieme al manometro, hai bisogno di un gonfiatore. Adesso che conosci gli strumenti che ti servono, devi soltanto capire come fare a controllare la pressione delle tue gomme e a gonfiarle senza andare nel panico. Scopriamo insieme come!

Come utilizzare il manometro

Il manometro serve a controllare la pressione delle gomme della nostra auto. Si può trovare presso un autoricambi ma anche le officine dei gommisti ne hanno. Altrimenti puoi provare sul web. Ce ne sono alcuni molto leggeri e facili da trasportare, sicuramente migliori di quelli fissi, da lasciare ai gommisti professionisti.

La prima cosa da fare è trovare la piccola sporgenza in plastica sul bordo dello pneumatico. Bisogna svitarla per esporre la valvola e appoggiare la parte aperta del manometro. A questo punto dovresti sentire un leggero fischio, vuol dire che il tuo manometro funziona. Una volta estratto il manometro, controlla la pressione suggerita dal manuale di istruzioni della tua auto e fai in modo che coincida con quella dello strumento che stai utilizzando.

Potresti trovare la pressione ideale per le tue gomme anche nel lato interno della portiera del conducente.

Gonfiare le gomme utilizzando un compressore

Hai le ruote sgonfie e devi gonfiarle? Niente paura, è un’operazione molto semplice. Innanzitutto devi togliere i tappi alle valvole. Se il tuo compressore è automatico, basterà appoggiarlo sull’apertura della valvola e aspettare che termini da solo. Altrimenti, dovrai farlo tu e sarà sicuramente più faticoso. Gonfia sempre le tue gomme quando sono fredde.

Non dimenticare mai di rimettere i tappi sulle valvole, altrimenti avrai soltanto perso il tuo tempo. Il nostro consiglio è di tenere sempre in auto un gonfiatore automatico, costa un po’ di più rispetto a quello manuale ma ti consente di risparmiare tempo e, soprattutto, tanta fatica.

Controllare le gomme dal benzinaio

Se non hai gli strumenti adatti per controllare la pressione delle tue gomme, non preoccuparti. C’è una soluzione anche per te! Recati presso la stazione di rifornimento più vicina a casa tua, assicurati che abbia il misuratore a gettoni e poi inserisci le monete. A quel punto l’erogatore andrà in funzione e potrai usare lo strumento esattamente come negli esempi già citati sopra.

Assicurati di mettere l’auto vicina al dispositivo. Poiché è a tempo, potresti perdere tempo per avvicinare meglio l’auto al dispenser. Una volta raggiunta la pressione corretta, puoi fare benzina o tornare a casa.