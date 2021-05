Vanessa Incontrada e le critiche sul peso: la famosa attrice e show-girl sarà oggi a Domenica In. Ma qual è stato il suo percorso?

C’è chi la ricorderà come “spalla” comica di Claudio Bisio in Zelig e chi, invece, penserà per sempre ad uno dei suoi primi ruoli cinematografici quando sente il suo nome.

Altri si ricorderanno di lei per i suoi programmi radiofonici o per averla incontrata nel suo negozio (dove lavora) a Follonica, Besitos.

In molti, invece, penseranno per sempre a lei come una delle prime a combattere gli stereotipi sul peso femminile, mettendoci (come si suol dire) “la faccia”.

Parliamo, ovviamente, di Vanessa Incontrada: show–girl, attrice e modella spagnola naturalizzata italiana, che oggi sarà a Domenica In.

Ripercorriamo insieme la sua storia.

Vanessa Incontrada: le critiche sul peso dopo la nascita del primo figlio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

- Advertisement -

I primi anni 2000 sono stati veramente un momento d’oro per Vanessa Incontrada. La famosissima modella, attrice e conduttrice, infatti, ha conosciuto in questo periodo un successo veramente eccezionale.

Da conduttrice radiofonica ad attrice affermata, passando per ruoli sul piccolo schermo e co-conduzioni di programmi seguitissimi.

Vanessa, al tempo, sembrava veramente impossibile da fermare e, oltretutto, nessuno avrebbe voluto farlo.

Da sempre considerata uno dei sorrisi “più genuini e naturali” della TV italiana, Vanessa è famosa per essere una bellezza “senza trucco e senza filtro”.

LEGGI ANCHE –> Domenica In, anticipazioni e ospiti puntata del 9 maggio 2021: la scaletta

Tutto cambia, però, nel 2008 quando Vanessa rimane incinta e partorisce suo figlio, Isal.

Com’è normale (e giusto) che sia, il corpo di Vanessa cambia, le sue forme si evolvono, si ampliano.

I media, però, ed il pubblico non la lasciano stare: commenti, foto, critiche, giudizi continui.

Per Vanessa si tratta dell’inizio di un incubo.

“Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi?”

Anni dopo, con calma e maturità, Vanessa ha parlato pubblicamente del problema raccontando di una crisi avuta mentre provava vestiti che non le andavano in camerino e del peso delle parole degli sconosciuti.

Una copertina di VanityFair più tardi e centinaia (se non migliaia) di commenti entusiasti dopo, Vanessa Incontrada può ben dire di aver affrontato e sconfitto i suoi demoni.

(Oltre che quelli di tantissime altre donne).

Dopo aver chiarito la sua posizione riguardo il suo peso (è affar suo e di nessun’altro) ed aver parlato pubblicamente del problema, Vanessa Incontrada è stata presto incoronata regina del “bodypositive“.

Che cos’altro possiamo aspettarci da lei?

Vanessa Incontrata oggi a Domenica In presenta il nuovo film Ostaggi: ecco il trailer ufficiale

Oggi, quindi, vedremo Vanessa Incontrada di nuovo sui nostri schermi, nel corso della puntata del 9 Maggio 2021 di Domenica In.

Insieme a lei ci saranno Alessandro Haber e Francesco Pannofino, suoi colleghi di set nel film Ostaggi, diretto dall’esordiente Eleonora Ivone.

Il film uscirà questo mese nelle sale (quelle poche aperte) e promette di diventare uno dei prossimi campioni d’incasso della commedia italiana.

Un rapinatore improvvisato viene inseguito dalla polizia fin dentro un negozio di panetteria. Da quel momento, dopo aver preso tutti gli avventori in ostaggio (per l’appunto), si creeranno delle situazioni veramente complesse, tragicomiche e (sotto sotto) molto divertenti.

Vanessa recita la parte di una ex infermiera, disillusa ed indurita dalla vita che adesso fa la prostituta “in proprio”.

Come se la sarà cavata in questo ruolo così particolare? Per giudicare potete dare un’occhiata al trailer ufficiale, che trovate qui sotto.