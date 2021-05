Elisa Isoardi, ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, svela lati segreti del rapporto con sua madre e ammette di averla trattata male

Elisa Isoardi è appena tornata dall’Isola dei Famosi . Questo sabato è andata come ospite al programma Verissimo diretto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli argomenti affrontati c’è anche un lato mai visto della vita di Elisa: quello più fragile dato dal rapporto con la madre. Vediamolo insieme

Elisa Isoardi su sua madre: “Ci siamo allontanate”

Elisa Isoardi appare ancora abbronzata dalla sua avventura all’Isola dei Famosi. Dopo qualche giorno di isolamento di routine di ritorno dall’Honduras, adesso è pronta per l’intervista a Verissimo.

Inizialmente Silvia Toffanin affronta l’argomento Isola dei Famosi chiedendo alla conduttrice come fosse andata l’esperienza. La Isoardi è molto dispiaciuta per aver dovuto lasciare l’Isola prematuramente; i dottori le hanno detto di rientrare in Italia per un problema all’occhio.

La ex naufraga ha però detto che ha avuto abbastanza tempo per fermarsi a riflettere e soprattutto a rivalutare il suo atteggiamento con la madre. La conduttrice Toffanin ha preso subito la palla al balzo per domandarle come fosse il rapporto tra loro due.

Elisa ammette che il rapporto con sua mamma si è molto raffreddato a caso di un mancato dialogo. “Ci siamo allontanate” ammette senza indugio l’ex naufraga. Già con gli occhi lucidi, Elisa dice “Ammetto di averla trattata male“, ma sa di aver sbagliato.

Prontamente Silvia Toffanin domanda quale fosse il motivo del loro allontanamento e se fosse stata colpa di sua madre che la trattava male. Elisa risponde che non era colpa della madre, ma che probabilmente ce l’aveva con se stessa.

La ex naufraga, dalla paura alla grande gioia: “Torna a casa, bimba mia”

L’ex naufraga ringrazia sua madre per essere stata sempre presente in famiglia, ma le rimprovera di non averla accettata per per il suo carattere debole nell’infanzia. Elisa ha preso delle strade sbagliate quando era adolescente e riconosce di aver sbagliato. “Dovevo riordinare un po’ di cose nella mia vita“, mentre sua mamma stava in silenzio a guardare.

Ma ha capito che le è servito per sbollire per poi riuscire a riavvicinarsi ancora di più alla madre. “Tra madre e figlia non c’è bisogno di dirsi nulla, basta uno sguardo” conclude in lacrime Elisa Isoardi. Adesso il rapporto è molto migliorato e Silvia però è curiosa di sapere cosa pensi sua mamma dell’esperienza all’Isola dei Famosi.

Elisa confessa di aver avuto paura prima di accendere il telefono quando è tornata in Italia, perché temeva che la mamma dovesse lamentarsi del suo percorso e di cosa aveva rivelato sul loro rapporto. “L’ho tenuto spento 12 ore in più” dice sorridendo. Quando ha trovato il coraggio e l’ha acceso ha avuto una bellissima sorpresa. L’ha chiamata in lacrime e lei le ha detto “Torna a casa, bimba mia“