Cristina Chiabotto è diventata mamma: l’annuncio del lieto evento è arrivato su Instagram un’ora fa. Benvenuta Luce!

Con qualche giorno di ritardo ed in tempo per festeggiare al meglio la Festa della Mamma, è nata la figlia di Cristina Chiabotto, Luce.

L’annuncio della famosa show-girl non è stato postato neanche da un’ora che già la foto ha fatto il pieno di commenti ed auguri da parte di VIP e fan.

La gravidanza non è stata di certo una di quelle semplici e Cristina ha anche dovuto affrontare la perdita di una persona importante.

Cristina Chiabotto mamma: l’annuncio su Instagram della nascita di Luce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

“7•05•2021 Benvenuta amore🎀 Sei la nostra Luce! Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo.

@mrouge7

Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma.”

Tanti auguri a Cristina Chiabotto che, in un post di neanche un’ora fa, ha annunciato la nascita della sua bambina, Luce.

Di certo non poteva esserci giorno migliore di questo per dare una simile notizia ai fan ed ai suoi follower.

(Ve lo ricordate, vero, che oggi è la Festa della Mamma? Speriamo abbiate fatto i vostri auguri).

Sia l’annuncio della gravidanza che l’annuncio della nascita sono stati dati tramite il profilo Instagram della famosa show-girl.

Cristina, che ha vinto Miss Italia nel 2004 è sposata con l’imprenditore Marco Roscio dal 2018. Entrambi desideravano fortemente una figlia e adesso possono ben dire che la loro famiglia (di cui fa parte ovviamente anche il loro cane, Paper) è al completo.

Anche l’imprenditore, infatti, ha deciso di condividere la stessa foto di Cristina sul suo profilo, con questa didascalia:

“Giusto in tempo per festeggiare una super mamma ed una super donna!!!“.

La gioia della nascita arriva dopo un periodo particolarmente duro per la famosissima show-girl.

Ecco di cosa stiamo parlando.

Cristina Chiabotto: incinta aveva contratto il Covid-19 ed ha dovuto salutare la nonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Come riporta FanPage, poi, la gravidanza di Cristina Chiabotto non è stata una di quelle facili.

La show-girl, infatti, si era aperta durante un’intervista a Verissimo raccontando un retroscena veramente duro:

“Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.

Insomma, un rischio non da poco che ha sicuramente gettato un’ombra spaventosa sulla gravidanza che è, di per sé, un periodo gioioso ma anche difficile!

Purtroppo, però, non è finita qui.

Cristina, oltre a combattere il Covid-19, ha dovuto anche salutare sua nonna, portata via dal virus a Maggio dello scorso anno.

Di certo, quindi, la nascita della sua bambina proprio un anno dopo la morte della nonna è stato preso quasi come un segno.

Cristina ha commentato:

“Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a Maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Bellissime parole, che possono servire solo a farci apprezzare ancora di più l’arrivo di Luce due giorni fa.