Andrea Cerioli, naufrago dell’Isola dei Famosi, dopo essere stato dal dottore, sta pensando di lasciare il gioco. Vediamo come mai e quando

Andrea Cerioli è noto a tutti come l’ex tronista di Uomini e Donne diretto da Maria de Filippi. Quest’anno ha deciso di cimentarsi nel reality show, l’Isola dei Famosi. Nel video di presentazione si proponeva come forte, agguerrito e soprattutto un Maschio Alfa. Dopo più di un mese sull’Isola, Andrea Cerioli inizia ad avvertire gravi problematiche legate anche alla fame. Ma vediamo come mai è dovuto andare dal dottore e quali sono le motivazioni per un futuro ritiro dall’Honduras

Andrea Cerioli sente i morsi dalla fame: “Sono stufo”

Quest’anno l‘Isola dei Famosi ha un nuovo record: il maggior numero di naufraghi che hanno deciso di abbandonare il reality prima del dovuto. Tanti giocatori hanno deciso di ritirarsi e quelli eliminati hanno deciso di non provare la seconda possibilità data dal reality su Playa Imboscada.

Adesso sembrerebbe che anche Andrea Cerioli voglia ritirarsi dal gioco. Nella puntata del 7 maggio ha dovuto affrontare la prova leader contro Isolde Kostner. La prova del girarrosto (chiamato ironicamente così dalla conduttrice Ilary Blasi) consisteva nel rimanere attaccati a due pali che roteavano prima in un senso e poi nell’altro. I due partecipanti potevano avvinghiarsi sia con le gambe che con le braccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Dopo oltre 5 minuti, Andrea Cerioli ha mollato la presa per primo e ha notato subito di non sentirsi bene.

Quando i concorrenti si sono spostati nella Palapa, l’ex tronista è stato chiamato nel confessionale per parlare con la sua ragazza Arianna. Era evidente da subito che non stesse bene.

Poco dopo l’inviato Massimiliano Rosolino ha detto che Andrea è stato portato dal dottore. “Sta bene, ma gli gira un po’ la testa” ha detto Massimiliano. L’ex tronista prima di andare gli riferito di essere k.o. e di avere un gran mal di stomaco.

Il crollo di Andrea Cerioli durante la notte:

Dopo il controllo dal dottore, Andrea Cerioli è tornato insieme ai naufraghi. Il responso è che ha avuto una leggera labirintite che ha portato il naufrago a sentirsi destabilizzato e con la pressione bassa.

Durante la notte, Andrea ha avuto un crollo emotivo: è stanco e soprattutto affamato. Ricordiamo anche che l’ex tronista non dorme molto e che ha deciso di smettere di fumare proprio all’inizio dell’avventura all’Isola dei Famosi.

“Non so dove sbattere la testa” dice arrabbiato Cerioli. Inizia a valutare l’idea di abbandonare il gioco.

Continuando dice “non ce la faccio più” e rimarca il fatto che ha fame. Lui si trova a mangiare le stesse porzioni delle altre persone che però pesano molto meno di lui. “Sono stufo” conclude Andrea.

Quanti chili ha perso Andrea Cerioli e la decisione della produzione sulle quantità di cibo:

Andrea Cerioli confessa che durante la pandemia ha preso qualche chilo. Durante l’Isola dei Famosi è arrivato a perdere fino a 10 chili e sente di non avere più le forze.

“Sono un uomo che ha bisogno di mangiare qualcosa in più forse” esplode l’ex tronista. Nella vita normale, Cerioli, mangia mezzo chilo di pasta da solo, ma sull’Isola tutto è cambiato.

Adesso mangia 20 grammi di riso a pranzo e a cena. Inoltre si sveglia ogni mattina con un forte bruciore di stomaco.

La produzione, dopo aver notato che molti naufraghi hanno abbandonato il programma per colpa della fame, hanno preso delle controindicazioni.

Vogliono dare porzioni più abbondanti ai naufraghi. Inoltre gli verranno dati anche degli integratori alimentari per recuperare le forze.

Questo aiuterà a Andrea Cerioli o deciderà comunque di abbandonare il gioco?