Gigi Buffon ha vinto al Mapei Stadium la sesta Coppa Italia della sua carriera. L’ex campione del mondo ha salutato così la sua Juventus

La Juventus ha battuto l’Atalanta con il punteggio di 2-1 e ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia. Si tratta di un record, nessuna squadra italiana è riuscita a trionfare così tanto nella seconda competizione nazionale. Le reti sono state realizzate da Kulusevski nel primo tempo e Chiesa nel secondo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio bergamasco messa a segno da Malinovskyi.

La partita è stata gradevole nel primo tempo, giocata a ritmi molto alti, soprattutto grazie alla prepotenza fisica dell’Atalanta. Nella seconda parte del match gli uomini di Gasperini hanno avuto un calo fisico ed è venuta fuori la maggiore qualità dei bianconeri. Per Andrea Pirlo è il secondo trofeo, nonostante una stagione disastrosa. Qualche mese fa, infatti, la Juventus aveva vinto la Supercoppa Italiana a discapito del Napoli.

Il protagonista della serata è stato sicuramente Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha effettuato un paio di parate importanti nel primo tempo, che hanno permesso alla sua squadra di andare all’intervallo in parità. Ma l’ex campione del mondo ricorderà per sempre questa partita perché sarà l’ultima giocata con la maglia della Vecchia Signora. Tra qualche giorno, infatti, le strade di Buffon e della Juventus si separeranno per sempre.

Gigi Buffon: “Il finale perfetto”

Gianluigi Buffon ha giocato ieri sera l’ultima partita della sua carriera con la maglia della Juventus. Per questo motivo è stato portato in trionfo dai suoi compagni di squadra. Il match è stato disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Durante l’incontro Giorgio Chiellini ha lasciato la fascia di capitano all’ex portiere del Parma, che saluta dunque in bellezza i suoi tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Buffon festeggia la sua sesta Coppa Italia, la quinta con la Juventus. Nel 1999, infatti, ne aveva già vinta una con il Parma. Qualche giorno fa aveva annunciato il suo addio alla Juventus e la sua volontà di proseguire altrove, nonostante i 43 anni suonati. È evidente che il portiere bianconero non abbia alcuna intenzione di smettere di giocare e nei prossimi giorni annuncerà quale sarà il suo futuro. E soprattutto, dove sarà!

Ieri sera è stato impensierito soltanto nel primo tempo e ha fatto, come sempre, alla grande il suo dovere. La sua esperienza è poi servita nel finale per gestire il risultato e portare la Juventus ad alzare la Coppa Italia numero 14 della sua storia. A fine partita tutti i calciatori hanno portato in trionfo Buffon, il quale era visibilmente emozionato e commosso.

I trofei vinti in carriera

Ecco l’elenco dei trofei vinti in carriera da Gigi Buffon. Da sottolineare come l’unico trofeo europeo sia stato vinto con la maglia del Parma, mentre con la Juventus ha vinto soltanto all’interno del confine italiano.

10 campionati italiani , tutti con la Juventus: 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020;

, tutti con la Juventus: 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020; 6 Coppe Italia , una con il Parma,1998-1999 e cinque con la Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021;

, una con il Parma,1998-1999 e cinque con la Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021; 7 Supercoppe Italiane , una con il Parma, 1999, e sei con la Juventus: 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020;

, una con il Parma, 1999, e sei con la Juventus: 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020; Un campionato di Serie B con la Juventus: 2006-2007;

con la Juventus: 2006-2007; 1 campionato francese con il Paris Saint-Germain: 2018-2019;

con il Paris Saint-Germain: 2018-2019; Una Supercoppa Francese con il Paris Saint-Germain: 2018;

con il Paris Saint-Germain: 2018; 1 Coppa UEFA con il Parma: 1998-1999;

con il Parma: 1998-1999; Un Campionato Europeo Under 21 : Spagna 1996;

: Spagna 1996; 1 Campionato del Mondo: Germania 2006.