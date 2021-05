Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 23 maggio: scaletta, ospiti e anticipazioni. Cosa succederà oggi in studio

Anche oggi non mancherà l’appuntamento con “Domenica In” e gli ospiti di Mara Venier dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Nella puntata del 23 maggio, come sempre tanti ospiti e collegamenti nel consueto pomeriggio in compagnia della regina della domenica. La formula è ormai consolidata: nella prima parte della trasmissione si darà spazio all’attualità e alla situazione relativa alla pandemia da Covid-19 in Italia.

Si farà il punto sulle riaperture, il progressivo ritorno alla normalità e i vaccini. Nella seconda parte, come di consueto, si affronteranno temi sul mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi c’è Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che porterà la sua chitarra in studio e parlerà del suo libro “Il tempo di un lento”. Ospite anche Albano Carrisi, accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. La figlia del cantante pugliese presenterà la sua nuova canzone, “Calamite”, mentre lui parlerà dei 55 anni di carriera che ha festeggiato in questi giorni.

Domenica In, le anticipazioni della puntata di oggi: 23 maggio 2021

Prevista anche la presenza di Alberto Angela, che anticiperà i contenuti delle due puntate di “Ulisse” dedicate a San Francesco e al cambiamento climatico. Per quel che riguarda il punto sul Coronavirus, Mara Venier ospiterà la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il professor Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano; in collegamento Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ed Enzo Miccio.

Mara Venier ricorderà anche il 29esimo anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio del 1992. Ospite in studio l’attore Pierfrancesco Favino, che è stato protagonista del film “Il Traditore”, su Tommaso Buscetta. In collegamento la sorella del giudice, Maria Falcone, che dopo lo scorso anno tornerà ospite della Venier per ricordare il fratello, ucciso dalla mafia con la sua scorta e la moglie Francesca Morvillo.