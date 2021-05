Jasmine Carrisi, la toccante testimonianza di Ylenia: “Quel che so su di lei”. Quello che non aveva mai detto sulla sorella scomparsa

Albano Carrisi e la figlia Jasmine saranno ospiti di Mara Venier a Domenica In oggi (leggi le anticipazioni sulla puntata) sarà l’occasione per presentare l’ultima canzone della cantante pugliese, “Calamite“, e di fare il punto dopo i suoi 55 anni di carriera. Albano sarà accompagnato dalla figlia 19enne, avuta dalla relazione con Loredana Lecciso. Jasmine racconterà a Mara Venier qualcosa sulla sorella che non ha mai conosciuto: Ylenia, figlia del padre e di Romina Power, scomparsa negli Stati Uniti.

Solo un cenno, probabilmente, anche se l’ultimogenita di Albano ne parlò molto più diffusamente in una recente intervista al “Corriere della Sera”. Jasmine ha raccontato del rapporto con la sua famiglia, alla quale si sente legata, così come alle sorelle. In particolare la sorella Brigitta (anche lei avuta con Loredana Lecciso). Jasmine ha confessato che appena sarà pronta si trasferirà a Milano da lei. La 19enne ha un bel rapporto anche con Yari, che è stato il primo figlio di Albano e Romina Power. “Amiamo molto la musica”, ha confessato la ragazza.

Jasmine Carrisi a “Domenica In” spiega perché vuole fare la cantante

Si tratta, insomma, di una bella famiglia allargata, nella quale non si registrano situazioni di conflittualità problematiche dovute alla situazione affettiva del padre. La giovane ha spiegato anche di avere un bel rapporto con Romina Power, ex moglie di Albano e ancora ben presente nella vita del celebre cantante. Jasmine ha anche confessato che un giorno le piacerebbe vivere a Los Angeles. Poi ha raccontato anche di come il cognome del padre può “pesare”, anche se spiega che non duetterà mai con il padre per una sua scelta.

Eppure Jasmine ha fatto il suo esordio nel mondo della musica con la canzone “Calamite. “Il titolo che avevo scelto – spiega Jasmine – era “Verso Sud”, ma mio padre ha insistito per “Calamite” e mi ha convinto”. La canzone racconta dei mesi difficili del lockdown e sulla voglia di una vita normale. La giovane Carrisi ha spiegato che a differenza dei fratelli è fermamente convinta di voler fare la carriera artistica. “Mio fratello è stato alla larga da questo mondo, io invece voglio fare questo”, ha spiegato la giovane artista.