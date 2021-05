Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la foto dopo una notte insieme. Romina Power risponde così alla fotografia: “Una clamorosa gaffe “

Compleanno “movimentato” per Albano. Il cantante compie gli anni, e mentre i suoi tantissimi fan gli fanno gli auguri per il suo compleano, lui vede le “sue” donne continuare a contenderselo. Il “Leone di Cellino San Marco” ha postato sui suoi social una foto con la classica torta, ma non è finita qui. Più “stuzzicante” quella pubblicata dalla sua compagna Loredana Lecciso, che tramite il suo account Instagram ha pubblicato una foto di loro due abbracciati.

Entrambi sembrano in abbigliamento da notte, e tutto lascia presagire che l’abbiano trascorsa insieme. Una conferma che la coppia (ormai da circa 20 anni) continua la loro relazione, e le voci di un allontanamento non sono vere. Albano e la Lecciso avvinghiati: ecco l’immagine non ha fatto piacere all’ex moglie storica del cantante, Romina Power.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

- Advertisement -

Leggi anche – Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso nella casa in autunno? La sua risposta spiazza

Albano e Loredana Lecciso: foto insieme. Romina Power non la prende bene?

La cantante, per fare gli auguri all’ex marito ha pubblicato anch’essa una foto sui social. Anche in questo caso è presente Albano, ma si tratta di una vecchia immagine, risalente agli anni ’70, quando i due stavano insieme.

Albano e Romina rappresentano una delle coppie artistiche più conosciute dello spettacolo italiano. Ma ai fan di Loredana Lecciso questa scelta di Romina non è piaciuta: visto che il suo post è arrivato dopo quello dell’attuale compagna del cantante, la sensazione è che sia stata una provocazione fatta di proposito.

Una sorta di risposta alla Lecciso, con Romina che avrebbe “ricordato” che è lei la compagna storica del conteso Albano. Sarà davvero così? Mentre i commenti parlano di “clamorosa gaffe” di Romina, in tanti si interrogano se l’ex moglie dell’artista pugliese davvero punta (come sembra) a una riappacificazione della storica coppia. Eppure, la storia tra Albano e Loredana Lecciso prosegue a gonfie vele. Chi la spunterà? Il conteso Albano, intanto, si gode lo smisurato affetto dei suoi tantissimi fan.