GF Vip, Loredana Lecciso e l’ipotesi Grande Fratello Vip 6. L’ex moglie di Albano dice la sua: “Non credo accetterei, ma mai dire mai”

Non ci sono ancora i crismi dell’ufficialità, ma è praticamente certo che il Grande Fratello Vip tornerà in autunno con la sua sesta edizione. Confermato Alfonso Signorini al timone, il nuovo GF Vip avrà il compito di riportare Canale 5 al vertice degli ascolti nelle serate del lunedì (e del giovedì se sarà confermato il secondo appuntamento settimanale) cosa che l’Isola dei Famosi non è riuscita a fare.

Del resto, se il reality dall’Honduras avesse sbancato gli ascolti, lo stesso GF Vip rischiava di non essere confermato, ma in realtà serve l’immediato riscatto. Tutto pronto, quindi, e non c’è dubbio che sia già partita l’organizzazione per la riapertura della famosa casa. Sarà naturalmente Alfonso Signorini ad allestire il cast, e qualche notizia riesce a trapelare.

Grande Fratello Vip con Loredana Lecciso: la sua risposta

Ad esempio, si è parlato di un contatto con Loredana Lecciso, l’affascinante ex compagna di Al Bano. Lei potrebbe essere uno dei nomi “forti” del programma. Il settimanale “Nuovo Tv” è riuscita a parlare con lei, interrogandola a proposito. “Mi è piaciuto molto il Grande Fratello Vip”, ha detto la Lecciso. “E’ un esperimento sociale, e tanti personaggi riescono a farsi conoscere, facendo breccia nel pubblico”.

Parole di elogio, che a questo punto potrebbero lasciare spiragli. Tuttavia, quando si arriva al punto Loredana è più cauta: “Se dovessero chiamarmi? Non lo so, non credo che accetterei. Ma mai dire mai”. Una risposta piuttosto chiara, ma forse l’ex showgirl intendeva dire che non accetterebbe al primo colpo… chissà. E’ evidente che forse Loredana Lecciso vuole essere un po’ “corteggiata” prima di dire sì alla Casa. Il compito toccherà, naturalmente, ad Alfonso Signorini.