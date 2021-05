Ascolti tv Auditel lunedì 17 Maggio 2021. Chiamami Ancora Amore chiude a 3,7 milioni (share 16.5%), l’Isola ancora sotto i 3 milioni (18.7%)

Il reality di Canale 5, “L’Isola dei Famosi”, ancora non riesce a conquistare la serata del lunedì sera in tv. Anche ieri, 17 maggio 2021, a vincere è stata Rai 1. I dati Auditel premiano la fiction “Chiamami ancora amore”, che ieri ha concluso la sua prima (e probabilmente unica) stagione. Ascolti positivi, ma non eccezionali: sicuramente inferiori ad altri blockbuster del primo canale, quali Montalbano e Un Passo dal Cielo.

Per la serie ispirata dalla canzone di Roberto Vecchioni 3.719.000 spettatori davanti alla tv, con uno share del 16.5%. Risultati comunque positivi, sicuramente quanto basta per mettere a sedere L’Isola dei Famosi, che su Canale 5 ha contato 2.994.000 milioni di spettatori e uno share del 18.7%. Anche stavolta, la percentuale è maggiore in virtù della maggiore durata del programma, che ieri ha chiuso quando erano quasi l’1.15 del mattino.

Ascolti Tv Auditel, vince ancora Rai 1: l’Isola è sconfitta di nuovo

Per quel che riguarda le altre reti, su Rai 2 il programma “Prima di lunedì” ha conquistato 1.001.000 spettatori, con uno share del 5.2%. Su Rai 3 un altro buon risultato per Report, che ha messo davanti al televisore 2.610.000 spettatori e un ottimo share dell’11%. Tornando alle reti Mediaset, su Rete 4 l’appuntamento politico di Quarta Repubblica conquista 867.000 spettatori e uno share del 4.8%.

Per quel che riguarda La7, il film Tootsie conquista 552.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su TV8, il canale in chiaro di Sky, la nuova stagione di 4 Hotel segna 339.000 spettatori con l’1.7% di share. Chiude il “Nove“, che col film King Arthur totalizza 327.000 spettatori e uno share dell’1.5%.