Ascolti tv Auditel 16 maggio: altro successo per Domenica In. Mara Venier batte ancora la d’Urso. Domenica Live superata anche dalla Fialdini

La stagione televisiva si avvia lentamente alla chiusura, ma nella domenica pomeriggio degli italiani imperversa lo “scontro” sugli ascolti tv Auditel tra Mara Venier e Barbara d’Urso. Le loro trasmissioni, Domenica In e Domenica Live, si contengono il primato del programma cardine del giorno festivo per antonomasia. Tuttavia, ormai lo scontro ha un solo vincitore: anche ieri, domenica 16 maggio 2021, a trionfare è stata Mara Venier.

Per il suo Domenica In un altro risultato di prestigio, con 3.172.000 spettatori nella prima parte e 2.664.000 nella seconda. Lo share complessivo è stato del 18.4% e il 17.4% nella seconda fase. Un risultato sicuramente di grande prestigio. Nulla da fare per Barbara d’Urso, che deve fermarsi a numeri molto più bassi: si va da 1.716.000 spettatori al picco di 2.121.000. Lo share passa dall’11% al 14.8%. Risultati non negativi di per sé, ma la sconfitta è indubbia.

Ascolti tv Auditel domenica 16 maggio: Venier e Fialdini battono la d’Urso

Soprattutto se si pensa che “Domenica Live” nacque proprio per battere Domenica In, che all’epoca si pensava avesse una formula ormai stantia. Invece, i pettegolezzi della d’Urso attinti a piene mani dai reality Mediaset ormai non vanno oltre certi numeri. E poi, a penalizzare ulteriormente Canale 5 e il suo “Domenica Live”, ci si mette anche Francesca Fialdini. Il suo “Da noi… a ruota libera”, che segue Domenica In, riesce anch’essa a fare meglio della d’Urso. Parliamo di ascolti con 1.989.000 spettatori e uno share del 13.6%.

Risultato che nella stessa fascia oraria Canale 5 non riesce a raggiungere. Eppure, nonostante un’inferiorità ormai certificata, Domenica Live sembrerebbe confermata per la prossima stagione. Un risultato rivendicato con orgoglio dalla stessa “Carmelita”. Per quel che riguarda la sera, vince la serata degli ascolti il solito “La Compagnia del Cigno”, che ieri ha chiuso la sua seconda stagione e forse ultima. Al secondo posto, ma non di molto, Paolo Bonolis e il suo “Avanti un altro – pure di sera”.