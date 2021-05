L’ex centrocampista dell’Avellino Filippo Viscido si è tolto la vita a 31 anni a Battipaglia dove risiedeva. Lascia moglie e due figli

Tragedia nel mondo del calcio. L’ex calciatore dell’Avellino e di molte altre squadre (soprattutto in Serie C e D), Filippo Viscido, è stato trovato morto suicida nel suo garage. Il giovane, appena 31enne, lascia la moglie e due figli. Viscido si è tolto la vita domenica, a Battipaglia dove abitava con la sua famiglia. Il calciatore era svincolato: pagava la crisi del Covid, che ha fermato le categorie minori.

Era senza squadra, ma aveva raccontato ad amici e familiari di essersi solo preso una pausa dopo l’ultimo ingaggio con la Salernum Baronissi. Intanto, era in attesa di una chiamata per giocare in una nuova squadra. Ha iniziato la sua carriera nel 2008 giocando nel Pomigliano. Tra le squadre dove ha militato ci sono Cavese, Avellino (all’epoca della Serie D e fino in C2), Campobasso, Savoia, Battipagliese, Sorrento, Savoia, Chieti e Licata.

Filippo Viscido si uccide a 31 anni: il calciatore si è impiccato nel suo garage

Una carriera nelle serie minori ma sempre all’insegna della passione del rendimento. La sua ultima esperienza nella Salernum Baronissi: nel frattempo Viscido viveva a Battipaglia (provincia di Salerno) con la sua famiglia. Non sono chiari i motivi del suo gesto. Filippo Viscido, ruolo centrocampista, avrebbe compiuto 32 anni il prossimo mese. E’ stato trovato impiccato a una corda nel garage della sua casa.

Non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario, e quindi di suicidio. Lascia la moglie Mina e i figli, Domenico e Naomi. Turbati gli amici e i familiari del calciatore. Sconcerto in particolare ad Avellino, dove Viscido aveva giocato dal 2009 al 2011, lasciando un buon ricordo. Tanti i messaggi da parte dei tifosi biancoverdi per lui. Tanti anche i messaggi di affetto da parte di suoi compagni ex calciatori, tra questi anche l’ex Udinese e Bologna Dino Fava.