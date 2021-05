Giulia Stabile torna sui social dopo la vittoria ad Amici: le sue prime parole su Instagram dopo il silenzio imposto dalle regole del reality

Giulia Stabile ha trionfato nell’ultima edizione di Amici, la numero 20. La ballerina ha superato nella finalissima il cantante (e suo fidanzato) Sangiovanni in un percorso emozionante, con un risultato per certi versi inaspettato. Non è consueto vedere vincere la categoria “ballo”, ma stavolta la giovane ci è riuscita. Per Stabile un premio molto ricco, circa 187mila euro complessivi, visto che ce ne sono diversi.

Come il pubblico del talent sa, durante i mesi di trasmissione ai concorrenti (che vivono tutti insieme in una sorta di “villaggio”) è vietato l’utilizzo dei social. Ecco perché il momento in cui la ballerina sarebbe tornata a parlare era molto atteso. E il primo post di Giulia dopo il lungo “digiuno” è arrivato 24 ore circa la premiazione, con un lunghissimo messaggio pubblicato su Instagram: sul suo account ufficiale.

Giulia Stabile, le sue prime parole sui social dopo la vittoria ad “Amici”

I suoi tanti fan, che l’hanno conosciuta e sostenuta in questi mesi, hanno apprezzato molto le sue parole. Giulia ha semplicemente ringraziato per il supporto, dicendosi orgogliosa di essere ritenuta un “esempio” per moltissimi giovani suoi coetanei. Ha poi confessato di non essere ancora riuscita a realizzare cosa sia davvero successo, e che le emozioni che ha provato sono autentiche e molto forti.

Dopo aver lasciato la “casetta” di Amici per lei inizia una nuova vita, con una carriera prestigiosa che l’attende. Del resto, “l’esilio” nella casa di Amici è durato ben sette mesi. Ovviamente Giulia non dimentica di ringraziare Sangiovanni, col quale è nata una bella storia d’amore. I fan si chiedono se questa relazione proseguirà anche nella “vita vera”. Considerando la giovane età dei due, non è detto: non resta che scoprirlo.