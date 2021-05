Isola dei Famosi, anticipazioni puntata di oggi, lunedì 17 maggio 2021. Andrea Cerioli e Ignazio Moser a rischio eliminazione: le anticipazioni e i sondaggi



Il lunedì è arrivato e con esso anche una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Appuntamento, come sempre, su Canale 5 alle 21.30. Nell’appuntamento di oggi, lunedì 17 maggio 2021, altre eliminazioni, sorprese e non mancheranno i colpi di scena. In studio da Milano la conduttrice Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Dall’Honduras l’inviato è Massimiliano Rosolino, che proverà a tenere a bada i naufraghi, sempre più stanchi e affamati. Del resto, la fine dell’avventura si avvicina. Ma cosa accadrà questa sera? Il fulcro riguarda, chiaramente, le nomination: a rischio ci sono Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli e il neo entrato Ignazio Moser. Uno di questi tre sarà eliminato, ma si sposterà sull’Isola Playa Imboscadissima, dove attualmente ci sono Beatrice Marchetti e Francesca Lodo.

Isola dei Famosi: tre a rischio eliminazione. I sondaggi del pubblico

Sicuramente si creerà un incrocio tra tre concorrenti, e vedremo se chi sarà eliminato dall’Isola principale se la sentirà di proseguire su quella “purgatorio”. E sempre a proposito di eliminazioni, i sondaggi vedono sfavorito Andrea Cerioli: secondo il pubblico che prova a fare le sue previsioni, Ignazio Moser (entrato da poche settimane) e Roberto Ciufoli dovrebbero salvarsi al televoto. Non finirà qui: Isolde Kostner è stata nominata super leader del gruppo, ma continua la sua rivalità con Valentina Persia.

E’ andata in archivio l’eliminazione di Emanuela Titocchia, che ha lasciato definitivamente il gioco rifiutando Playa Imboscadissima. In questo modo ha evitato un televoto a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. La Titocchia sarà in studio e non mancherà di punzecchiare i suoi ex “colleghi”. Chiaramente queste sono alcune anticipazioni, perché sono previste altre sorprese e gli immancabili battibecchi. Appuntamento a stasera.