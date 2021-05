Il test di oggi ha l’obiettivo di farti conoscere alcuni aspetti della tua personalità. Chi è secondo te il più stupido in questa immagine?

Oggi vogliamo proporti un test molto interessante e divertente. L’obiettivo è comprendere se sei un altruista o un individualista. Un pensatore o un istintivo. Un calcolatore o un intuitivo. Un impulsivo o un ponderato. Insomma, vogliamo capire quali sono gli aspetti della tua personalità più importanti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica e mira soltanto a farti svagare per qualche minuto, staccando dalla routine di tutti i giorni. Questo test ti aiuterà a valutare e scoprire alcuni degli aspetti che influenzano le tue azioni e le tue relazioni con gli altri. Devi soltanto prenderti qualche minuto.

Guarda con attenzione questa immagine. Ci sono quattro persone che stanno, evidentemente, commettendo una sciocchezza. Quale delle quattro persone, secondo te, è la più stupida? Segui l’istinto, non pensarci troppo. Poi scorri verso il basso e scopri la soluzione del test. Ad ogni opzione è abbinato un profilo. Sei pronto? Adesso possiamo cominciare.

Le soluzioni del test

Hai scelto il numero 1

Se hai scelto il numero 1, allora sei una persona che ama vivere in totale leggerezza. Non vuoi scocciature o responsabilità importanti. Non ami prendere decisioni. Eviti tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo questo equilibrio. In questo modo, hai l’illusione di essere infallibile ma non è così. Le conseguenze di questo comportamento non tarderanno ad arrivare. Nonostante tutto, resti una persona onesta.

Hai scelto il numero 2

Se hai scelto il numero 2, significa che cedi facilmente a qualsiasi tentazione. Reagisci ad ogni stimolo e non resti mai immobile. Senti l’urgenza di agire e non pensi mai alle conseguenze. Molto spesso rimpiangi questo tuo modo di vivere e vorresti essere più razionale. Purtroppo restano solo pensieri.

Hai scelto il numero 3

Se hai scelto la figura numero 3, vuol dire che sei una persona laboriosa. Sei insaziabile, non ti accontenti mai e la vittoria è l’unica cosa che conta per te. Non ti allontani mai dai tuoi valori e provi a raggiungere un obiettivo utilizzando le tue conoscenze ed il buon senso. Prendi sempre il controllo della situazione, in questo modo ti capita spesso di attirare guai.

Hai scelto il numero 4

Se hai scelto il numero 4, allora sei la classica persona che ama giudicare tutto e tutti. Sei un critico nato, nulla può sfuggire al tuo giudizio, devi mettere bocca su tutto ciò che ti circonda. Sei un vero ribelle e credi molto nelle tue capacità. Hai sempre il piede sull’acceleratore, non freni mai. Questo, a volte, ti porta a farti molto male.

Il test è finito. Speriamo che tu ti sia divertito e che abbia trovato riscontro nel profilo selezionato. Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ti suggeriremo dei test altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!