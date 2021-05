Peppino di Capri, storico cantante italiano, è uno dei personaggi più famosi (ed al contempo riservati) del nostro paese. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Classe 1939, originario di Capri e nato sotto il segno del Leone: parliamo di uno dei più grandi interpreti della canzone e della musica italiana!

Giuseppe Faiella, vincitore per ben due volte di Sanremo e del Festival della Canzone Napoletana, è di certo una delle figure più conosciute del nostro paese.

Solo attraverso la musica, però! Da Champagna a Roberta passando per l’intramontabile Speedy Gonzales, il famoso cantautore ci ha accompagnato per quasi 60 anni.

Ecco cosa sappiamo su di lui!

Peppino di Capri: età e vita privata del famoso cantante italiano

Nato a Capri nel Luglio del 1939, Peppino di Capri è uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. Tutti abbiamo canticchiato qualcosa sulle note delle sue canzoni più famose ma quanti di noi lo conoscono davvero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peppino Di Capri (@peppinodicapri_official)

- Advertisement -

Peppino di Capri, ad 82 anni, è uno dei pilastri della canzone italiana ed ha alle spalle una storia personale veramente incredibile. Il suo primo approccio con la musica lo ebbe all’età di quattro anni quando suonò il pianoforte di fronte alle truppe americane di stanza a Capri durante la guerra, nel 1943.

LEGGI ANCHE –> Luigi Tenco a Sanremo non è morto suicida, un amico conferma: “Sveleremo l’assassino”

Peppino, poi, ha conosciuto un successo straordinario nel mondo della musica a partire dagli anni ’60: in Italia, a quanto pare, sentivamo solo lui! Dopo aver lanciato il twist ed aver vinto nel 1970 il Festiva della canzone napoletana e aver conquistato il primo posto a Sanremo per ben due volte (1973 e 1976), Peppino è stato decisamente “consacrato” alla musica.

Nel 1961, poi, era salito agli onori della cronaca anche per la sua vita sentimentale. Dopo aver incontrato la modella Roberta Stoppa (a cui è dedicata la canzone omonima) ed essersene innamorato quasi immediatamente, Peppino si sposa. I due, però, vedono naufragare il loro matrimonio in concomitanza con la nascita del primo figlio di Peppino, Igor.

LEGGI ANCHE –> L’ex moglie di Gianni Morandi di cui non sapevi nulla: ecco chi è Laura Efrikian

Giuliana Gagliardi Fagliella: la seconda moglie ed il vero amore di Peppino di Capri

Ma chi è il vero amore di Peppino di Capri? La risposta possiamo darvela subito: si tratta di Giuliana Gagliardi Fagliella. I due si sono sposati nel 1978 e sono rimasti insieme per 41 anni.

Purtroppo, Giuliana è morta nel Luglio del 2019, lasciando Peppino a combattere con una tristezza senza fine:

“Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato. Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Era amata da tutti, una grande donna. Lei per me era il mio punto di riferimento.”

LEGGI ANCHE –> Beppe Carletti: chi è il tastierista dei Nomadi, che ha fondato il gruppo a 16 anni ed è stato il “Capitano Nemo”

Dopo tanti anni passati insieme, perdere la seconda moglie (e madre dei suoi altri due figli) a causa del cancro, è stato sicuramente un brutto colpo. I due, che hanno passato uniti ed innamorati gran parte della vita insieme, rappresentano una vera love story, di quelle che fanno sognare.