Domenica Live, puntata di oggi 16 maggio: anticipazioni, scaletta e ospiti

Anche oggi, domenica 16 maggio 2021, torna Domenica Live. L’appuntamento è su Canale 5 con Barbara d’Urso nel consueto contenitore pomeridiano. A partire dalle 14.35 tanti ospiti in studio, servizi e le immancabili sorprese.

La conduttrice è forte della smentita sulla chiusura del programma, che anche se in via non ufficiale, è stato inserito nel prossimo palinsesto stagionale della rete ammiraglia Mediaset. Anche se gli ascolti restano inferiori (e non di poco) alla concorrente Domenica In, il programma della d’Urso resiste e va avanti.

Domenica Live, le anticipazioni della puntata di oggi

A cambiare sono stati gli orari e la durata del programma, senza dimenticare il tentativo di ravvivare un po’ i temi provando a uscire dal solito gossip mutuato dai reality di casa. Ma cosa accadrà oggi in studio? Come anticipato dalla stessa conduttrice venerdì, si tornerà immancabilmente a parlare di Isola dei Famosi.

Indiscrezioni, retroscena e commenti sulle vicende dei naufraghi, la cui avventura si sta avviando lentamente alla conclusione. Non mancheranno i temi dedicati alla società e alla politica, tra questi – ovviamente – quelli sulla campagna vaccinale, il ddl Zan sulla discriminazione sessuale. E si parlerà anche di estero, con i violenti scontri tra israeliani e palestinesi.

