Chi saranno gli ospiti di Mara Venier su rai 1 secondo le indiscrezioni su Domenica In. In studio un famosissimo cantante ed una leggendaria attrice.

Lo show sulla rai di Mara Venier macina un successo dietro l’altro e per la zia più famosa d’Italia questo rappresenta un traguardo enorme. Siamo in uno dei periodi più cupi dall’inizio del nuovo millennio a causa della pandemia e con la sua informazione televisiva Mara Venier ci tiene compagnia ogni domenica.

Ogni domenica infatti la conduttrice televisiva invita in studio personaggi chiave per la lotta alla pandemia per dare – e ricevere lei in prima persona – quante più informazioni possibili sulla lotta al Covid. Come ogni domenica ci sarà Pierpaolo Silieri, Sottosegretario al Ministero della Salute che risponderà alle domande di Alessandro Salustri, direttore di Libero, in collegamento da Milano. I

n studio interverrà anche il Professor Vaina che farà il punto della situazione sanitaria nazionale. Gli ultimi rumors dicono di un collegamento con Peppino di Capri, sia per parlare di covid ma siamo convinti che Zia Mara non si farà scappare l’occasione di ascoltare uno dei successi del cantante campano

Grazie a tutto questo ed ai grandi ospiti che si susseguono nel pomeriggio di Rai 1, Mara Venier riesce a macinare grandissimi successi in termini di audience. Scopriamo chi sono importantissimi ospiti in studio.

Gli ospiti del 16 maggio di Mara Venier a Domenica In

In videochiamata con il famoso Davide Maggio la zia più amata d’Italia ha anticipato quali saranno gli ospiti di Domenica In. Questo appuntamento del 16 maggio si appresta ad essere davvero avvincente oltre che fortemente informativo.

In studio ci sarà la leggendaria artista Sandra Milo che è una ospite sempre gradita nello show sulla Rai di Mara Venier. Qualche giorno fa la donna ha infatti ricevuto il David di Donatello alla carriera e festeggerà assieme alla conduttrice.

In studio come ospite ci sarà anche Alvaro Soler che pochissimi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Magia”. In studio con la zia Mara avrà modo di ripercorrere qualche tappa della sua carriera che lo ha portato al successo anche in Italia.

Ci sarà anche uno spazio dedicato al compleanno di Francesco Nuti. In studio saranno presenti, come sempre accolti squisitamente da Mara Venier, la figlia Ginevra Nuti e la mamma Annamaria Malipiero, ex compagna dell’attore toscano.

Un altro graditissimo ospite sarà l’ormai famosissimo cantante italiano di origini albanesi, Ermal Meta. Dopo aver pubblicato “Un milione di cose da dirti” a seguito della sua partecipazione a Sanremo è stata la volta di “Uno” il suo nuovo singolo. Il cantante sarà infatti anche ospite di Amici di Maria de Filippi dove si esibirà proprio sulle note della nuova canzone. Il giorno dopo lo vedremo invece da Mara Venier.

Lo spazio dedicato alla cronaca sarà incentrato sulle novità del caso Denise Pipitone. Mara Venier insieme al conduttore, e suo grande amico, Alberto Matano ci aggiorneranno sulle ultimissime grazie anche al collegamento con l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di mamma Piera Maggio