Amici 20: quanto hanno vinto Giulia Stalemi e Sangiovanni. I premi in denaro dei primi due classificati nel reality di Maria De Filippi

Il super reality di Canale 5, “Amici”, si è concluso ieri – sabato 15 maggio 2021 – con la vittoria di Giulia Stabile, che in finale ha battuto il cantante Sangiovanni. Un grandissimo successo per i due giovani artisti e per il programma di Canale 5. All’orizzonte si profila una carriera importante per i due artisti emergenti, che sarà sostenuta anche dai sostanziosi premi conquistati ieri. Molti oggi si chiedono quanto ha vinto Giulia Stabile? Non si tratta di cifre modeste, anzi.

Per la vincitrice arriveranno 150mila euro di premio per la vittoria del programma, più altri 30mila euro vinti grazie ai voti arrivati da casa. Questo premio è offerto dallo sponsor Tim. Ma, a sorpresa, chi ha vinto di più non è Giulia, ma il secondo classificato, Sangiovanni: per il giovane rapper un’incetta di riconoscimenti. Ha conquistato il premio della categoria specifica “canto”, quello della critica, il premio miglior testo e quello della Siae. Senza contare i guadagni che arriveranno dai dischi di platino e i dischi d’oro.

Amici 20, Sangiovanni batte Giulia: i numeri sbalorditivi

Andando a sommare le cifre di questi vari riconoscimenti, il buon Sangiovanni già sfiora la cifra dei 200mila euro. Cifre non da poco, a cui si dovranno aggiungere gli immancabili contratti discografici con major, che almeno per un paio di anni assicureranno ai giovani artisti un solido supporto per le loro opere. Poi, naturalmente, spetterà al giudizio del pubblico e il suo gradimento stabilire se la carriera di questi artisti potrà proseguire su “gambe proprie”, o se questi talenti finiranno man mano con lo spegnersi e lasciare le scene.

Cantanti come Alessandra Amoroso o Emma Marrone, ad esempio, partendo proprio da “Amici”, hanno costruito delle carriere solide e sfavillanti. Oggi sono artiste apprezzate non solo in Italia, ma anche all’estero. Anche per questo motivo il programma di Maria De Filippi è diventato uno dei talent più importanti al mondo. E gli ascolti lo testimoniano.