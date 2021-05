Claudio Baglioni festeggia il compleanno: in occasione dei suoi 70 anni arriva un regalo molto speciale, sulle note di “strada facendo”

Claudio Baglioni festeggia oggi, domenica 16 maggio 2021, i suoi 70 anni. Un compleanno importante per l’amatissimo cantautore. Protagonista anche di due edizioni del Festival di Sanremo, che ha condotto con successo. L’artista romano sta ricevendo già dalla scorsa notte moltissimi messaggi di auguri sui suoi canali social ufficiali. Ma non finisce qui. Perché a Roma, la sua città natale, è stato omaggiato con un bellissimo murales.

L’opera è stata creata dal suo fan club di Casa San Felice, una casa famiglia gestita dal parroco della Chiesa di San Felice, nel quartiere Centocelle. Proprio a pochi passi dove Baglioni è nato 70 anni fa. Lì, in piazza San Felice da Cantalice, è stato realizzato un murales che ritrae Baglioni da giovane. Agli albori della sua straordinaria carriera. Capigliatura con chioma folta e sguardo intenso.

Claudio Baglioni compie 70 anni: realizzato un murales speciale

Ma non finisce qui, perché il murales riporta anche le parole di “Strada facendo”, una delle canzoni più belle e apprezzate di Baglioni. Il testo del brano del 1981 accompagna il murales, con un effetto molto suggestivo. Emozionato il cantautore, che proprio sul suo canale Instagram ha espresso apprezzamento per l’opera.

Claudio ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto in queste ore. “È una sorpresa indescrivibile. Ma come vi è saltato in mente – ha scritto con un bel messaggio – a Centocelle, dove sono diventato un ragazzo. Nella piazza in cui son salito, per la prima volta. Su un palco senza lontanamente immaginare quel che sarebbe accaduto in seguito“. Questo l’inizio del lungo post che ha fatto emozionare i tantissimi ammiratori di Claudio Baglioni. A noi non resta che fargli tanti auguri!