Scopriamo chi è Barbara Exignotis, seconda moglie di Nino Frassica e ex attrice di film a luci rosse.

Conosciamo tutti Nino Frassica, attore e comico siciliano, noto anche come il commissario Nino Cecchini nella serie tv Don Matteo.

L’attore è apparso spesso nelle ultime due settimane in tv come ospite: prima ad Amici di Maria de Filippi su Canale 5 e ieri sera a Top Dieci da Carlo Conti su Rai 1.

Non tutti sanno però chi è la sua seconda moglie Barbara Exignotis, ma noi siamo qui per raccontarvi tutto sul suo conto

Barbara Exignotis: dai film a luci rosse a diventare la moglie di Nino Frassica

Nino Frassica si è sposato ben due volte: prima con Daniela Conti e poi con Barbara Exignotis. La storia di Nino e Daniela è nata a Messina, città natale di entrambi. I due erano molto giovani e recitavano insieme a teatro. Classe ’50 lui e ’58 lei, sono stati sposati per ben 8 anni. Il motivo della separazione non è noto, fatto sta che da quel momento Nino è rimasto solo per 15 anni.

L’incontro tra Barbara e l’attore è avvenuto anch’esso in teatro: i due recitavano nello spettacolo Liubov pret-a-porté, in italiano “Amore pronto da portare“.

La ragazza ha avuto una carriera come attrice, ma non come Nino in tv, bensì per film a luci rosse. Barbara veniva infatti chiamata Blondie nel suo ambiente e girava pellicole solo per adulti. L’ultima sua apparizione in quell’ambito è nel 2007 con la pellicola “Bella di notte“. Dopo queste comparse, si è dedicata al teatro fino ad innamorarsi di Nino.

Guardando le foto è evidente una grande differenze di età, di fatto la coppia ha uno scarto di 25 anni. Ciò non li ha però bloccati davanti a un sentimento profondo come l’amore.

Dopo 10 anni di convivenza a Roma lontano dai riflettori e giornalisti hanno deciso di sposarsi a Messina nel 2018. La cerimonia è stata piccola, ma fra gli invitati non poteva mancare Valentina, figlia di una relazione passata di Barbara.

Il matrimonio è stato particolarmente anticonvenzionale: i due sposi hanno deciso di indossare abiti totalmente neri e Barbara ha preferito non avere l’anello di fidanzamento, perché secondo lei è solo uno spreco di denaro.

Adesso vivono insieme, spensierati e senza patente. Quando la coppia si deve spostare per Roma usano taxi o mezzi pubblici.

E’ una coppia formata da persone totalmente diverse: lei più piccola con un passato un po’ più piccante e lui 70enne che ha sempre tenuto compagnia in tv con serie televisive per ragazzi, ma la coppia è ben assortita.

Amano le piccole cose e non gli piace ostentare. C’è chi guardandoli potrebbe giudicare subito male Barbara, ma talvolta l’apparenza inganna e le intenzioni sono molto più che buone