Myrta Merlino ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha voluto ricordare sua madre. Ai fan non è sfuggito un particolare molto importante

Myrta Merlino, giornalista di La7, qualche giorno fa ha ricordato sua madre in occasione della Festa della Mamma. La giornalista di origini partenopee ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha ricordato sua madre, sottolineando alcuni aspetti del loro rapporto e gli insegnamenti ricevuti. Nel corso dei giorni, però, i suoi follower si sono concentrati soprattutto su un particolare.

I suoi fan, infatti, hanno notato un particolare che li ha lasciati sorpresi. C’è un’evidenza nella foto postata da Myrta Merlino che è difficile da non cogliere. Guardando la foto, la giornalista sposta l’attenzione sul rapporto con sua madre. Ma non è la cosa che ha colpito tutti. I commenti a riguardo sono stati tantissimi, il post ha collezionato oltre duemila like. Un numero abbastanza importante per la Merlino.

Ma vediamo insieme qual è questo particolare che tanto ha fatto discutere i fan di Myrta Merlino.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Diritti tv Serie A 2021/22, Sky prende tre partite: ma tutte si potranno vedere su Dazn

Myrta Merlino, la somiglianza con la madre è impressionante

Le foto che Myrta Merlino ha postato su Instagram hanno sorpreso molti suoi fan. In tanti hanno notato una grossa somiglianza con la madre. In realtà, Myrta sembra proprio uguale alla sua mamma. Due gocce d’acqua! La giornalista napoletana ha voluto ricordare sua madre proprio nel giorno della Festa della Mamma e l’ha fatto attraverso la sua pagina ufficiale.

Il messaggio che le ha dedicato ha commosso tutti: “Mia madre mi ha lasciato dentro un’impronta così forte, così indelebile che ogni giorno la riconosco di più. Ma soprattutto mi ha insegnato il valore della libertà”. La giornalista di origini partenopee ha poi ricordato una frase che sua madre le diceva sempre: “Fare ciò che ami è libertà”. Una frase che le ha insegnato ad imparare l’indipendenza e a comprenderne il significato.

“La libertà non si può spiegare”, ha continuato Myrta Merlino. “La puoi solo respirare, senza pensarci, come l’aria. L’ho detestata per avermela imposta come unica scelta. Ma la gratitudine, si sa, è la memoria del cuore. E oggi le sono grata per la libertà in cui ho vissuto sempre Madre mia”. Parole che hanno un significato profondo, sia per lei che per chi ha letto e apprezzato il post.

In molti hanno lasciato un pensiero sul concetto di libertà, altri hanno voluto raccontare la propria esperienza in relazione a ciò che pensavano sulla libertà. La maggior parte degli utenti ha ricordato la propria madre, proprio in occasione della festività dedicata alla mamma. Il post di Myrta Merlino termina proprio così, con un augurio alla madre scomparsa e un ricordo molto toccante: “Buona festa della mamma, ovunque tu sia, ti sento sempre vicina a me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Myrta Merlino (@myrtamerlino)