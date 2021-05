Serie A, coppe e campionati esteri: calcio in tv dal 2021. Sky prende i diritti delle tre partite, ma queste si potranno vedere anche su Dazn

Si inizia a chiarire lo scenario dei diritti tv per la prossima stagione di Serie A. Ormai già da tempo Dazn ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le 10 partite del prossimo campionato di Serie A, togliendolo a Sky. La fine di un monopolio, che durava ormai da 20 anni. Tuttavia, la Lega di Serie A ha predisposto per la prossima stagione anche un pacchetto secondario, detto di “co-esclusiva”.

In pratica, le tre partite che oggi sono trasmesse solitamente da Dazn, quella del sabato alle 20,45, della domenica alle 12.30 e una tra quelle delle 15, sono state assegnate a Sky. Questo significa che il secondo pacchetto di “co-esclusiva” consentirà a Sky di trasmettere le tre gare che oggi sono a disposizione di Dazn. La novità è che dalla prossima stagione, queste tre gare si potranno vedere su entrambe le piattaforme. Quest’anno, invece, Sky ha l’esclusiva per 7 gare, Dazn per le altre 3.

Dalla prossima stagione, che inizierà ad agosto, Dazn trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni giornata. 3 di queste si potranno vedere anche su Sky.

Ecco perché, per quel che riguarda la Serie A, sarà possibile avere un solo abbonamento per vedere tutte le partite. Le cose cambiano per le coppe europee: Sky, in questo caso, ha acquisito i diritti per tutte le gare di Champions League, Europa League e Conference League. Alcune di queste gare saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 e su Amazon per gli abbonati Prime. Ma chi vorrà vederle tutte dovrà abbonarsi a Sky.

Ecco perché, per visionare tutto il calcio della prossima stagione sarà obbligatorio avere due abbonamenti. Uno con Dazn per tutta la Serie A, l’altro con Sky per l’Europa (senza dimenticare le 3 partite, comunque non esclusive). In sostanza le cose non cambiano. Ogni utente, se vorrà visionare tutto il calcio in programma dovrà sottoscrivere due abbonamenti. Da capire quali saranno i costi: complessivamente dovrebbero essere uguali (o comunque non superiori) a quelli attuali.