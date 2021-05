Fai parte anche tu di tutti quelle perone nate sotto i segni che non si arrendono mai? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo.

Sei un vincente od un perdente? Per rispondere a questa domanda dobbiamo svelare le prime posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi.

Poco importa, infatti, quale sia il tuo risultato finale in una competizione: quello che vogliamo sapere è se hai combattuto fino alla fine!

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo dei segni più combattivi di tutti e vediamo se ci sei anche tu nelle posizioni più alte.

Pronto a scoprire quanto sei fiero?

I segni che non si arrendono: ecco la classifica dell’oroscopo

Sei una persona che si arrende alla prima difficoltà oppure sei una di quelle persone che, nonostante tutto, ci prova fino alla fine?

I veri vincitori, in fin dei conti, non sono quelli che arrivano sempre in prima posizione ma quelli che sanno di avercela messa tutta.

Grazie alla nostra classifica dell’oroscopo, quindi, saremo in grado di individuare quali sono i segni veramente coraggiosi da quelli… diciamo meno intraprendenti.

Certo, non si tratta di scoprire solo quali siano i segni più intraprendenti sul lavoro (ce ne siamo già occupati qui).

Oggi vogliamo scoprire quanto e se sei davvero una persona che non si arrende, poca importa quali siano le circostanze!

Abbiamo stilato una classifica di segni zodiacali che, secondo le stelle ed i pianeti, sono dei veri e propri combattenti, fino alla fine.

Ecco le prime cinque posizioni!

Sagittario: quinto posto

In fondo alla nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Questo segno, infatti, è uno di quelli che non ha paura di affrontare la vita perché lo fa… sempre con il sorriso!

Il Sagittario è uno dei segni più combattivi che ci siano: ha sempre un buon motivo per andare avanti e porta con lui tutte le persone che gli sono intorno!

Cancro: quarto posto

Anche se vi sembrerà strano, data la sua emotività e fragilità, anche il Cancro si trova di diritto in questa classifica!

Questo è un segno che sa benissimo di essere il suo peggior nemico e, per questo motivo, sa anche quanto deve lavorare per “cavarsela”.

Il Cancro sa che deve stringere i denti e, spesso, si impegna a fondo anche in situazioni che sono delle vere e proprie cause perse.

Per il Cancro, però, finché c’è vita c’è speranza: farà di tutto per “non mollare” mai!

Ariete: terzo posto

Non c’è segno capace di reinventarsi come l’Ariete. Questo è un segno che è capace di rimettersi in piedi anche dopo le batoste più dure!

Non importa in che cosa creda l’Ariete: forse si tratta dell’amore, forse del lavoro oppure dei rapporti con i suoi amici.

No, l’Ariete sarà sempre pronto a rialzarsi, soprattutto perché sa di doverlo fare!

Quasi nessuno è più determinato dell’Ariete: non lo vedrete mai arrendersi di fronte agli altri!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione è uno dei segni che non si arrende mai di tutto lo zodiaco! Questo segno si posiziona in alto anche se, a dirla tutta, quando si sfiducia fa delle grandi scenate di fronte a tutti!

La sua qualità migliore, però, è che lo Scorpione ha bisogno di sfogarsi e di disperarsi in pubblico per poter caricarsi di energia per portare a termine (con successo) i suoi processi.

Non abbiate paura, quindi, quando vedete lo Scorpione preoccupato e triste: si sta solo preparando a non mollare mai (e vincere!).

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che non si arrendono

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Questo è un segno che difficilmente si lascia abbattere dalle difficoltà e che quando inizia qualcosa non si tira di certo indietro prima di averla finita!

Il Capricorno è un segno molto testardo e leale che, molte volte, finisce per rimanere addirittura incastrato in situazioni fallimentari.

Se sul lavoro, infatti, il Capricorno è sempre preciso e puntuale, capita spesso che in amore o nei sentimenti la sua testardaggine faccia più danni che altro.

Il suo pregio, però, è proprio quello di essere un segno che non si arrende mai e che non lascerebbe mai qualcuno insieme.

Insomma, nella classifica dei segni che non si arrendono mai il Capricorno è veramente il più… tosto!