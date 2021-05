Che fosse inarrestabile lo sapevamo già. Dopotutto non parliamo di una conduttrice alle prime armi ma di Mara Venier, pilastro televisivo dello show business italiano, personaggio amatissimo e, anche, seguitissimo dai telespettatori.

Domenica 27 Giugno 2021, si chiuderà la 45esima edizione di Domenica In e, invece di godersi il meritato riposo, Mara Venier è pronta per un’altra avventura.

Non si tratta certo di qualcosa da poco: ecco come conquisterà la prima serata della televisione di Stato.

Mara Venier dopo Domenica In un’altra grande avventura: il concerto in prima serata sulla Rai

Non ci sarà neanche un attimo di pace per Mara Venier che, dopo l’ultima puntata di Domenica In, dovrà prepararsi per un altro grandissimo evento.

Domenica 27 Giugno 2021, infatti, “Zia Mara” saluterà gli spettatori che la seguono con fedeltà con una puntata piena di festeggiamenti.

Il suo format, infatti, è quello che conquista consensi ed ascolti da tutte le parti: solo nell’ultima puntata, “Zia Mara” ha portato a casa il 19% di share arrivando addirittura anche al 22%.

Numeri incredibili che, sicuramente, fanno gola a molti: proprio per questo motivo, quindi, tra i suoi tanti impegni è sbucata la sfida più grande.

Mara Venier, infatti, sarà la nuova conduttrice di Una Voce per Padre Pio, il concerto a scopo benefico che si svolge ogni anno a Pietrelcina.

In diretta dalla piazza Santissima Annunziata, quindi, potremo vedere per la prima volta Mara Venier che condurrà (in solitaria, a quanto pare) l’evento.

Il tutto si svolgerà durante i primi giorni di Luglio: a svelare il nuovo traguardo raggiungo dalla famosa conduttrice romana è stato DiPiù Tv.

Di certo si tratta di una notizia non da poco: la manifestazione, nonostante l’intento benefico, ha perso molto pubblico negli ultimi anni.

Una voce per Padre Pio: la sfida di Mara Venier è far alzare gli ascolti

Dal 2002 fino al 2015, Una Voce per Padre Pio è stato presentato sempre da Massimo Giletti, insieme ad altri co-conduttori.

Nel 2018 al timone abbiamo visto Tiberio Timperi.

Tra il 2019 ed il 2020, invece, sul palco della manifestazione canora c’è stato Flavio Insinna che, questa estate, sarà occupato in un altro entusiasmante progetto.

I numeri degli ascolti, però, non hanno premiato il lavoro dei conduttori.

Nel 2018, infatti, la manifestazione aveva raggiunto solo il 6,40% di share, cioè meno di 600.000 spettatori.

Le edizioni presentate da Insinna, invece, avevano raggiunto quasi i 2 milioni di spettatori, attestandosi intorno ad un 10% pieno di share.

Mara Venier, con ogni probabilità, è la persona giusta per risollevare gli ascolti.

Se Domenica In continua a mietere consensi, confermandosi ogni settimana al top delle classifiche dei dati Auditel, di certo la sua presenza garantirà un grande successo al concerto.

Nonostante le domeniche di sole, i primi giorni con le misure restrittive contro il Covid-19 allentate e le grandi manifestazioni sportive di questi ultimi weekend, Mara non ha visto calare il suo pubblico.

Sarà lei la risposta giusta per risollevare le sorti del concertone benefico della RAI?

Per scoprirlo dovremo attendere Luglio e scoprire se il suo format sarà vincente: ovviamente, per saperlo, dovremo trovarci tutti di fronte la TV!