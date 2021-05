Test: riesci a capire chi è il padre del bambino? Una risposta su tre è corretta, riesci a capire di quale si tratta? Mettiti alla prova

Oggi ti proponiamo un test che punta a stimolare e a mettere alla prova il tuo spirito di osservazione. Dovrai far uscire fuori il tuo spirito di investigazione, andando a pescare lo Sherlock Holmes che c’è in te. Vediamo se le tue capacità di analisi sono buone o se dovrai allenarti ancora un po’.

Sappi che in pochi hanno indovinato, quindi non affrontare questo test con pressione. Sbagliare è normale, metti sempre la leggerezza al primo posto. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni.

Sei pronto? Il test è molto semplice. Guarda con attenzione la foto. Ci sono tre figure rappresentate ma una sola non è il padre del bambino. Riesci a capire di quale si tratta? Prenditi tutto il tempo che vuoi, non è un quiz a premi. Una volta selezionata la figura che ritieni corretta non dovrai fare altro che scorrere e scoprire le soluzioni del test.

Quali dei tre non è il padre?

Il test di oggi ha la capacità di stimolare la tua capacità di osservare una figura e comprenderne il significato. Nell’immagine che ti abbiamo proposto ci sono tre persone con un bambino. Soltanto uno di questi tre uomini non è il padre del bambino. Per capire chi è bisogna osservare attentamente, analizzare l’immagine e ragionare.

Ovviamente, ognuna delle tre soluzioni scelte ti svelerà qualcosa del tuo carattere. Se hai selezionato un’immagine, c’è sicuramente un motivo e tra poco lo scoprirai. I particolari da osservare sono molteplici, prenditi il tempo di cui hai bisogno. Hai guardato l’immagine con attenzione? Bene! Adesso scorri per scoprire le soluzioni del test.

Le soluzioni del test

Figura A

Se hai scelto questa coppia, dobbiamo farti le nostre congratulazioni. L’uomo raffigurato non è il padre del bambino. Il mistero è svelato da un piccolo particolare. In questa coppia è l’uomo che tiene la mano del bambino in maniera autoritaria e decisa. Nelle altre due, al contrario, è il bambino che cerca la mano del suo accompagnatore.

Se hai scelto questa figura vuol dire che fai sempre molta attenzione ai dettagli. Non era facile cogliere questo particolare, in pochi ci sono riusciti. Per te non esistono misteri, sei in grado di prendere sempre la decisione giusta. Hai bisogno del tuo tempo ma arrivi sempre al traguardo. Complimenti per aver indovinato!

Figura B

Se hai scelto questa figura, ci dispiace, ma non è la soluzione corretta. L’uomo è il padre del bambino per i motivi spiegati all’interno della soluzione A. Se hai scelto proprio questa coppia, allora sei una persona altruista. Ti sei immedesimato nel bambino in foto e hai notato che rivolge la mano al padre come se volesse aiutarlo e proteggerlo. Evidentemente, anche tu sei fatto così.

Figura C

Hai scelto questa figura? Questo vuol dire che hai sbagliato. Il motivo è sempre lo stesso: è il bambino che cerca la mano del padre e non viceversa. Dietro questa scelta, però, c’è comunque un profilo caratteriale che ti riguarda. Se hai scelto proprio la terza figura deve esserci una spiegazione.

Cosa ti ha spinto a scegliere questa coppia? Probabilmente tutto si spiega guardando un aspetto molto marcato del tuo carattere: sei una persona che ha fortemente bisogno di indipendenza. Hai un carattere forte e non hai bisogno di nessuno. Il tuo atteggiamento sottolinea una grande fiducia in te stesso e nei tuoi mezzi.

Il test è terminato. E tu, hai indovinato? Se non ci sei riuscito non preoccuparti, in pochi ci sono riusciti. Nei prossimi giorni ti proporremo altri test simili, se ti sei divertito puoi tornare a trovarci!